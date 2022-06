Jasmine Carrisi festeggia 21 anni. Tutto documentato sui social, compresa la presenza di mamma Loredana Lecciso e di papà Al Bano. Si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la prima edizione di The Voice Senior con alla guida del timone una splendida Antonella Clerici. La ragazza spopola in rete. Un nuovo trend che tutti conoscono sotto il nome di “Balla se…” che sta coinvolgendo il popolo di TikTok e che sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo, invita gli utenti a ballare rivelando un fatto particolare che gli è capitato oppure ha vissuto.

Lo scorso anno ha stupito tutti alla Mostra del cinema di Venezia. Si è fatta vedere con un abito di colore rosso e un taglio di capelli diverso e stupendo, più corto del solito. La ragazza è sembrata una vera e propria diva ed è stato impossibile trovare qualche commento negativo sul suo conto. Favolosi anche i gioielli scelti, ma in generale papà Al Bano può sicuramente essere orgoglioso dello stile e dell’eleganza della bellissima figlia.





Jasmine Carrisi The Voice Senior può tornare insieme a papà Al Bano

Jasmine Carrisi si divide tra Cellino San Marco e Milano (dove studia). Per lei, ormai da anni, si sono aperte le porte della tv e del mondo della musica con molti singoli che ha “sfornato” nel corso degli anni. Ora c’è una grande notizia per lei: secondo il settimanale Nuovo – diretto da Riccardo Signoretti – Jasmine Carrisi e Al Bano torneranno a The voice senior (dove erano stati giudici nelle passate edizioni).

In questo modo il pubblico potrà nuovamente rivederli in tv dopo lo stop di un anno. Pare che molto presto inizieranno le registrazioni del programma di Antonella Clerici, che ha dimostrato grande capacità e ascolti record. In casa Carrisi-Lecciso adesso Jasmine è alle prese con la preparazione della nuova stagione tv. La ragazza sarebbe stata anche “attenzionata” da Alfonso Signorini per il GF Vip.

Ma non sarebbe andata in porto la trattativa: al momento il motivo non si conosce. L’indiscrezione lanciata dal direttore Signoretti, sempre ben informato sui fatti della tv, sta spopolando ovunque. Intanto, Jasmine festeggia in famiglia: rigorosamente a Cellino, quartier generale di Al Bano (da sempre). Per il Leone della musica italiana è sicuramente un bel momento: da una parte la famiglia, porto sicuro, dall’altra la carriera. Formidabile. Unica. E poi una donna meravigliosa al suo fianco: Loredana Lecciso. “Siamo sposati mentalmente”, racconta da sempre il cantante.

