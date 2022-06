Jasmine Carrisi e la sorella Brigitta Cazzato. Proprio nelle ultime ore la figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso si è immortalata con la ragazza, regalando momenti unici e indimenticabili ai loro fan. Praticamente mai nell’ultimo periodo erano circolate foto di loro due insieme, ma stavolta è stata la stessa Jasmine a condividere con i suoi follower questa istantanea meravigliosa. Lo ha fatto attraverso dei brevissimi filmati, pubblicati nelle stories del suo profilo Instagram.

Jasmine Carrisi e la sorella Brigitta Cazzato insieme hanno fatto emozionare tutti. Ma precedentemente la prima ha fatto parlare di sé per un video condiviso su TikTok con questa didascalia: “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay”. E non potava mancare il tag con il nome di Pierangelo Greco, ex fidanzato tirato in ballo appunto nella ‘challenge’. Non solo Jasmine Carrisi sotto la luce dei riflettori, ma anche l’ex fidanzato Pierangelo che come è noto da tempo vanta un numero considerevole di follower, circa 600mila.





Jasmine Carrisi e la sorella Brigitta Cazzato insieme: la foto

Jasmine Carrisi e la sorella Brigitta Cazzato hanno decisamente un ottimo rapporto. Brigitta è più grande di lei e si sa che ha conseguito la laurea e vive nella città di Milano. Inoltre, come ha rivelato Velvet Gossip sul suo sito, è stata anche in Africa in veste di volontaria e lavora col brand Me and Roho. Prima del compleanno di Jasmine, le due sono apparse insieme e molto felici. Un momento bellissimo vissuto dalle due sorelle non solo privatamente, ma anche in maniera pubblica.

Brigitta Cazzato è la sorella di Jasmine Carrisi ed è nata dal matrimonio tra Loredana Lecciso e Fabio Cazzato, durato tre anni. Oltre a mostrarsi allegre e abbracciate, hanno pure taggato Yan Goby, ovvero il partner di Brigitta che diventerà suo marito visto che l’anno scorso ha fatto la proposta di matrimonio alla ragazza. I follower di Jasmine hanno apprezzato particolarmente questa story Instagram e sicuramente in privato lei avrà ricevuto moltissimi commenti e complimenti in direct.

Brigitta Cazzato ha ricevuto la bellissima proposta di nozze, nel corso di un suo viaggio in Africa, in Kenya per la precisione. Oltre ad avere dei rapporti importanti con Jasmine, Brigitta ha anche un legame interessante con i fratelli Bido, Romina Junior e Cristel Carrisi. Dunque, non ha mai avuto alcun problema di nessun tipo, nonostante la famiglia più che allargata.

