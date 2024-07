Incubo per Caterina Balivo. La nota conduttrice televisiva è stata purtroppo vittima di una rapina all’interno della sua casa di Roma. Fortunatamente la donna non si trovava nella sua abitazione, visto che proprio in questi giorni aveva deciso di concedersi una vacanza estiva. I malviventi ne hanno approfittato per farle davvero una bruttissima sorpresa.

Caterina Balivo è stata avvisata quindi di questa rapina in casa, avvenuta nel cuore della notte. Alle ore 2.30 del primo luglio alcuni banditi sono riusciti a giungere nel balcone della dimora della presentatrice tv. Sono entrati dentro e hanno bloccato una porta di ingresso. Poi senza alcun problema sono riusciti a rubare diverse cose, creandole un danno economico non indifferente.

Leggi anche: Paura per Roberto Baggio: picchiato, sequestrato con moglie e figli e rapinato in casa





Caterina Balivo, rapina in casa mentre lei è in vacanza

Come riferito dal sito Leggo, Caterina Balivo al momento della rapina in casa nel quartiere romano dei Parioli pare fosse all’estero, precisamente nella città di Barcellona in Spagna. Poi sarebbe stata anche in Sardegna. Le hanno sottratto borse, gioielli e Rolex per migliaia di euro di danni. Non c’è una cifra ufficiale, anche se il Corriere ha fornito un’ipotetica stima.

La polizia sta indagando per trovare i malfattori, che le avrebbero arrecato un danno stimato in circa 300mila euro. La vacanza coi figli si è conclusa dunque nel peggiore dei modi per la Balivo, che una volta rientrata è stata costretta a fare i conti con questa triste realtà.

Purtroppo Caterina Balivo ha trovato la casa tutta in disordine, a causa della rapina, ed inevitabilmente è partita la sua denuncia alla polizia nella speranza che i ladri siano individuati il prima possibile.