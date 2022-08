Ilary Blasi, nella foto quel particolare che accende il gossip: “È per lui”, sono tutti sicuri

Ilary e la dedica su Instagram. Si continua a parlare di quello che è senza dubbio il gossip dell’estate 2022: l’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Da tempo, precisamente dall’inizio dell’anno, si parlava di una crisi e della comparsa di Noemi Bocchi al fianco del Pupone. Voci sempre smentite dai due, ma che poi, evidentemente, si sono rivelate più fondate di quello che le dichiarazioni di facciata lasciavano intendere.

Una donna al fianco di lui, un uomo vicino a lei, ma certamente altri elementi che hanno fatto naufragare un rapporto che durava da quasi 20 anni. E dal quale sono nati tre figli, Chanel, Isabel e Christian. Dopo l’annuncio ufficiale tramite l’agenzia Ansa con due comunicati stampa, Ilary è volata in Tanzania, poi l’arrivo di agosto e le vacanze a Sabaudia, dove i due hanno trascorso tutte le estati.





Ilary e la dedica su Instagram, la canzone D’improvviso è per Totti?

Nella villa di famiglia Ilary Blasi e Francesco Totti si sono dati il cambio. Prima lei con i figli, poi l’ex calciatore con la piccola Isabel e qualche comparsa dei due figli più grandi. Dopo il mare la conduttrice dell’Isola dei famosi ha trascorso una settimana in montagna insieme ai suoi familiari e ora si trova in Croazia insieme alla figlia più piccola.

Ilary e la dedica su Instagram – E da quando il suo matrimonio è naufragato, Ilary è tornata particolarmente attiva sui social, dove in queste ore ha pubblicato una Instagram story con una canzone molto particolare, D’improvviso di Lorenzo Fragola, che recita: “D’improvviso penso a te. D’improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve”. In molti hanno pensato si trattasse di una dedica per l’ormai ex marito, ormai sempre più vicino a Noemi Bocchi.

Qualche settimana fa, una fonte del giornale Chi, ha svelato che Ilary Blasi era furiosa per le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini prima della notizia ufficiale e che tra marito e moglie c’era un accordo. Accordo che Francesco Totti non ha rispettato perché è stato paparazzato sotto casa di Noemi prima della pubblicazione dei comunicati stampa ufficiali.

