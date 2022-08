Non si fa altro che continuare a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E c’è sempre grande curiosità intorno alla vita dell’ormai ex coppia. Nelle ultime ore era emerso che l’ex calciatore fosse in vacanza insieme al figlio Cristian e a due amici a Sabaudia, dove ha trascorso un weekend meraviglioso. E ora si è invece saputo dove si è recata e con chi è la conduttrice de L’Isola dei Famosi, la quale non si è nascosta e ha pubblicato anche diverse foto sul suo profilo Instagram ufficiale. Un modo per estraniarsi.

Infatti, Ilary Blasi per questa nuova vacanza estiva non ha scelto l’Italia ma ha deciso di fuggire all’estero nella speranza forse di non essere disturbata dai paparazzi e dai fan curiosi. Ha preferito postare alcune immagini di sua spontanea volontà e da queste si evince sicuramente un momento di totale relax da parte della donna, che sta cercando di riprendere gradualmente la sua quotidianità. In attesa delle prossime settimane, quando insieme agli avvocati dovrà trovare un accordo di separazione con Totti.





Ilary Blasi, vacanza con la figlia Isabel

Dalle istantanee pubblicate da Ilary Blasi, si è potuta conoscere la località scelta per la sua nuova vacanza, sicuramente una delle ultime di questa sua estate 2022 prima di ritornare alla vita lavorativa. Certo, per l’Isola dei Famosi manca ancora molto, ma non è da escludere che possa organizzar qualcos’altro, come ad esempio un’apparizione televisiva per parlare dell’addio a Totti. Si è vociferato della sua eventuale presenza a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin o al programma Belve di Francesca Fagnani.

Dunque, Ilary Blasi ha lasciato l’Italia per godersi appieno la Croazia. Ha fatto intravedere la sua presenza a bordo di una barca per gustarsi le acque cristalline croate e rilassarsi totalmente. Non è da sola ovviamente, infatti insieme a lei c’è pure la figlia Isabel, che lei ha fotografato. Per quanto riguarda il suo outfit, nella foto in cui si è fatta vedere di spalle aveva un costume di colore viola con un copricostume bianco. E il suo sguardo era proiettato esclusivamente verso il mare, in cerca forse di pace.

Intanto, il Corriere della Sera ha rivelato che Ilary Blasi “avrebbe individuato il suo nuovo alloggio, dove andrà a vivere in futuro. La casa di famiglia (la villa all’Eur con 25 stanze n.d.r.) resterebbe ai figli Cristian, Isabel e Chanel con Ilary e Totti che dovranno darsi il cambio. In più si parla di un accordo milionario riguardante l’assegno di mantenimento.

“Chi c’è con lui”. Francesco Totti beccato così in vacanza: il post-Ilary Blasi è servito