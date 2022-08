“Chi c’è con lui”. Francesco Totti beccato così in vacanza: il post-Ilary Blasi è servito

La fine del matrimonio di Francesco Totti con Ilary Blasi è stato il fulmine a ciel sereno di questa estate 2022. E di loro si continuerà a parlare ancora per parecchi mesi, visto che devono essere ancora raggiunti tutti gli accordi di separazione e presumibilmente ci saranno anche degli interventi televisivi da parte di entrambi. Intanto, l’ex calciatore della Roma è stato beccato in vacanza nella sua amata Sabaudia e non era ovviamente da solo. Insieme a Er Pupone c’erano il figlio e altre due persone che conosce bene.

Francesco Totti ha voglia di rilassarsi ancora e fino a fine agosto resterà in vacanza a Sabaudia a godersi il mare. In tanti comunque lo hanno pizzicato, mentre si trovava in spiaggia, e c’è chi gli ha chiesto anche degli autografi o qualche sua dichiarazione sul team giallorosso, come scritto dal sito Today. In particolare, l’ultima segnalazione riguardante l’ex capitano della squadra capitolina è avvenuta nella giornata di sabato 20 agosto, ma solamente adesso stanno uscendo fuori maggiori dettagli sull’accaduto.





Francesco Totti a Sabaudia in vacanza col figlio e altre due persone

Stando a quanto riferito, Francesco Totti era in buona compagnia a Sabaudia. A godersi le bellezze della spiaggia e dell’acqua cristallina c’era anche suo figlio Cristian, che si trovava con lui visto che poi successivamente avrebbe dovuto raggiungere Trigoria per allenarsi con la compagine giovanile della Roma. Ma il weekend lo ha trascorso col padre e non solo. Insieme ai due c’erano un paio di persone, che conoscono benissimo l’ex atleta e che hanno passato un bellissimo weekend con loro.

Secondo Today, Francesco Totti è sembrato molto contento e in totale relax sulla spiaggia di Sabaudia. Ha riso e scherzato e parlato a lungo con due suoi amici, che sono stati vicini a lui. Tutto il giorno di sabato è stato vissuto insieme a queste due persone, a cui l’ex calciatore è molto legato. Un tentativo di ritorno alla normalità, dopo settimane intere di pressioni e di indiscrezioni sul suo conto. Staremo a vedere se nei prossimi giorni da parte sua o di Ilary Blasi arriveranno affermazioni sulla separazione.

Nei giorni scorsi la figlia di Totti e Blasi, la 16enne Chanel, avrebbe postato un video su Tik Tok che mostrerebbe come la ragazza stia provando ad affrontare un periodo decisamente denso di turbolenze familiari: “Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”.

