È la settimana della seconda udienza in tribunale, quella legata alla famosa “guerra dei Rolex” tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Si fa riferimento alla famosa intervista dell’ex capitano della Roma al Corriere della sera, in cui Francesco Totti aveva dichiarato che Ilary Blasi “è andata con suo padre a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo…”.

La sua risposta è stata nascondere le borse dell’ex moglie “sperando in uno scambio ma non c’è stato verso”. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia della presunta restituzione delle borse che Francesco Totti avrebbe sottratto a Ilary Blasi: secondo quanto scriveva il Corriere della Sera, l’ex capitano della Roma avrebbe restituito a Ilary Blasi la preziosa collezione di borse che aveva tenuto in ‘ostaggio’ dopo ‘il ratto’ dei Rolex che la presentatrice avrebbe sottratto, con la complicità del padre.

Ilary Blasi nuovi occhiali e nuovo anello all’anulare

In realtà non ci sarebbe stata alcuna restituzione da parte di Francesco Totti. Stando a quanto scrive Giuseppe Candela su Fq Magazine, le borse non si sarebbero mai mosse dal loro originale domicilio. “Qualche weekend fa, Ilary Blasi avrebbe provato a raggiungere la parte della casa dove è presente la Spa e dove non andava da tempo ma la porta non si sarebbe aperta”. Ilary Blasi avrebbe chiamato un fabbro e, forzata la porta, ecco la sorpresa: “molte borse erano nascoste all’interno della struttura. Ilary si trovava probabilmente in compagnia della figlia Chanel. Lo stupore del momento, uno sguardo a un’altra camera chiusa, il ritrovamento di altre borse e delle sue scarpe”.

In attesa della seconda udienza della causa, Ilary Blasi continua a mostrarsi sui social, come ha fatto spesso da quando è stata ufficializzata la separazione da Francesco Totti. Questa volta si mostra tra le sue Instagram Stories mentre indossa un paio d’occhiali da vista: la showgirl si mostra con il nuovo accessorio, che presenta una montatura super glamour (e non poteva essere altrimenti). Ilary Blasi in posa davanti allo specchio, mostra i suoi nuovi occhiali da vista.

Si tratta di una novità per la showgirl, che finora aveva indossato solo modelli da sole. Ma non è l’unico dettaglio che è balzato agli occhi dei fan. L’ex moglie di Totti ha infatti mostrato la mano sinistra, sfoggiando il nuovo look delle unghie e svelando anche il nuovo anello che ha preso il posto della fede sull’anulare, dove ha tatuato un cuore. Quattro pezzi, indossati su tutte le dita, mignolo escluso.