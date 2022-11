Ilary Blasi, il piano per mettere alle strette Francesco Totti sarebbe in via di programmazione. Gli ex coniugi si troveranno di nuovo faccia a faccia in tribunale l’11 novembre per raccontare la loro rispettiva versione sul tira e molla che ruota attorno alla sparizione dei Rolex del calciatore e dei gioielli della soubrette. Dopo la prima udienza dello scorso 14 ottobre, il magistrato ha infatti sciolto la riserva e ha deciso di avviare l’istruttoria. Il primo passo è sentire le due parti in causa, ossia marito e moglie. La separazione era arrivata lo scorso luglio dopo voci e chiacchiere infinite.



“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva detta Ilary Blasi in un primo comunicato all’Ansa.

Ilary Blasi, c’è un piano per mettere alle strette Francesco Totti? Spuntano nomi big



Parole a cui avevano fatto seguito quelle di Francesco Totti. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita”.



“Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido – conclude Totti – nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”. Le cose però sono andate diversamente e ora potrebbero anche peggiorare. Secondo il settimanale Nuovo Tv infatti ci sarebbe qualcosa di importante all’orizzonte.



Scrive il settimanale come: “Ilary Blasi ha in mente qualcosa di grosso, una mossa a sorpresa da usare al momento giusto”. Al momento è difficile dire di che mossa possa trattarsi. Inoltre Nuovo Tv sostiene che secondo alcune indiscrezioni potrebbero arrivare nuove scottanti rivelazioni sul matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A parlare potrebbe essere Fabrizio Corona. E anche Flavia Vento potrebbe fare la sua parte.

