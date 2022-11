Colpo di scena su Ilary Blasi. Un nuovo fidanzato sarebbe stato trovato dalla bellissima conduttrice televisiva, reduce dalla dolorosa separazione con Francesco Totti. In attesa di capire come procederanno le pratiche del divorzio con l’ex calciatore della Roma, la donna sarebbe nuovamente felice in compagnia di un altro uomo. Non c’è niente di ufficiale, nel senso che non sono arrivate dichiarazioni a conferma, ma lei è stata pizzicata insieme ad una persona da Diva e Donna, che ha pubblicato le foto e scritto qualche dettaglio in più.

Di Ilary Blasi non si era parlato del presunto nuovo fidanzato in questi giorni, ma di un altro argomento altrettanto importante. In tanti si sono quindi chiesti se Ilary Blasi avrebbe condotto la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. A svelare la verità ci ha pensato il settimanale Oggi, lo stesso che aveva parlato di una lunga pausa dalla tv. A quanto pare, invece, la conduttrice non rinuncerà ai suoi impegni professionali. Quindi Ilary sarà regolarmente al timone del reality quando sarà trasmessa la nuova edizione: ormai l’anno prossimo, dopo il GF Vip.

Ilary Blasi ha un nuovo fidanzato? Ecco chi sarebbe

Dunque, un vero scoop è stato fatto da Diva e Donna su Ilary Blasi e il suo nuovo fidanzato, che avrebbe dunque conquistato il cuore della presentatrice Mediaset. Ecco qual è stato l’esordio del settimanale sulla notizia clamorosa sulla regina de L’Isola dei Famosi: “Eccola a cena in un elegante ristorante del centro di Roma con un nuovo cavaliere”. Successivamente sono stati rivelati ulteriori particolari sul nome del misterioso uomo. Inoltre, si è anche appreso quale sia il suo ambito lavorativo e come si è svolta la cena.

Ecco cos’altro è stato svelato sul privato di Ilary Blasi: “Il nuovo fidanzato si chiamerebbe Edmondo ed è un famoso proprietario di un’importante agenzia immobiliare di Roma e Milano. Avrebbe anche interessi in un’azienda che si occupa di fitness e benessere con sede a Sabaudia, per anni il rifugio estivo di Totti e Blasi. Alla cena c’erano anche altre quattro persone. I due si muovono con attenzione, uscendo dal locale uno alla volta, in momenti diversi e sparendo poi nella tiepida notte romana”. E il mistero non è dunque del tutto risolto.

Sebbene non sappiamo con certezza se tra i due sia nata davvero una love story, dalle primissime immagini di Diva e Donna si vedrebbe una certa confidenza tra Ilary Blasi e questo Edmondo, quindi non sembrerebbe esserci solamente dell’innocua amicizia. Vedremo se nei prossimi giorni saranno beccati nuovamente insieme.