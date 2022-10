Ilary Blasi, è arrivata la decisione. Sono ormai mesi che sulle pagine dei giornali e in tv non si parla d’altro. La separazione tra la popolare conduttrice e Francesco Totti sarebbe stata in ogni caso una notizia clamorosa. Ma il modo in cui la rottura è venuta a galla ha aggiunto pepe alla storia che è diventata così una sorta di telenovela. Tutti ormai sanno delle accuse di tradimento, i messaggi sul cellulare, i Rolex trafugati, le borse restituite, insomma una separazione per nulla pacifica.

Dopo le dichiarazioni e le accuse di Francesco Totti Ilary Blasi, dopo aver scelto la strategia del silenzio, ha fatto sapere tramite i suoi legali: “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. Trapela quindi malumore per le interviste di Totti che non hanno certo tutelato la famiglia: “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni” avrebbe detto Ilary Blasi. Ma che ne sarà del suo lavoro in tv?

Ilary Blasi, lunga pausa dalla tv? La decisione

In un primo momento Ilary Blasi sembrava intenzionata a prendersi una pausa di un anno per poter risolvere tutte le questioni legate alla separazione da Francesco Totti. Ad agosto era usciata l’indiscrezione: “Ilary non parteciperà a nessuna trasmissione tv in autunno”. Dunque nessuna partecipazione a Verissimo né a Belve, come previsto inizialmente. Non solo nessuna dichiarazione sulla fine del matrimonio, ma anche una lunga pausa dalla tv. Ma le cose non stanno davvero così.

In tanti si sono quindi chiesti se Ilary Blasi avrebbe condotto la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. A svelare la verità ci ha pensato il settimanale Oggi, lo stesso che aveva parlato di una lunga pausa dalla tv. A quanto pare, invece, la conduttrice non rinuncerà ai suoi impegni professionali. Quindi Ilary sarà regolarmente al timone del reality quando sarà trasmessa la nuova edizione: ormai l’anno prossimo, dopo il GF Vip.

#IsoladeiFamosi #isola 2023: Alvin opinionista? Ci sarebbe un nuovo inviato in Honduras per Ilary Blasi pic.twitter.com/GCq5oreCJj — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) September 5, 2022

A spingere Ilary Blasi a prendere questa decisione i familiari e una cara amica: “Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin – leggiamo su Oggi – ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione”. E per quanto riguarda la nuova edizione non si sa ancora se Nicola Savino e Vladimir Luxuria saranno confermati, mentre Alvin potrebbe essere sostituito come inviato e avere un nuovo ruolo come opinionista…

