“Francesco me lo ha giurato”. GF Vip, bomba Fiordelisi su Totti. L’amico Alex Nuccetelli scatena il putiferio

Il caso Totti – Fiordelisi continua a infiammare il GF Vip. Vale la pena riepilogare cosa è successo nelle precedenti puntate perché questa storia sembra tanto essere un’appendice del gossip dell’estate, ovvero la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tutto inizia qualche giorno fa quando, mentre chiacchierava con alcuni vipponi, Antonella Fiordelisi dice chiaramente di si lascia scappare: “Mi ha scritto Totti”. La spadista si rende subito conto dell’importanza della sua frase, mette la testa tra le braccia di Edoardo Donnamaria, ma le sue parole sono evidenti.

Pronta arriva la replica di Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti. Il pr romano si è affrettato a smentire le parole della vippona: “Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello. Certe volte tacere è più edificante”.

Totti Fiordelisi, parla Alex Nucetelli: “Lui giura di non conoscerla”

Ieri – venerdì 4 novembre – prendono la parola gli avvocati di Antonella Fiordelisi che intendono sbugiardare Alex Nuccetelli: “Se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua ‘richiesta di messaggi’”. Infatti, secondo la versione di Antonella Fiordelisi, Totti avrebbe scritto solo un ciao e sui social sarebbe rimasta una richiesta di messaggio.

Ora la palla passa nuovamente nelle mani di Alex Nuccetelli che – ancora una volta – ribadisce la versione secondo la quale Totti non conosce Antonella Fiordelisi e non l’avrebbe contattata per un interesse personale: “Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova dei like e manda un saluto o un messaggio, ma mi ha giurato di non conoscere Antonella”, spiega.

“Probabilmente ci potrebbe essere stato un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie. Il pubblico non è stupido. A volte si ricerca l’attenzione mediatica, su questo fatto specifico penso sia chiaro. Se il ciao fosse stato di un pinco pallo qualsiasi non se ne sarebbe parlato al GFVip”, conclude Alex Nuccetelli.