La “guerra dei Rolex” tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita in tribunale. Nella famosa intervista dell’ex capitano della Roma al Corriere della sera, Francesco Totti aveva dichiarato che Ilary è andata con suo padre a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”. La sua risposta è stata nascondere le borse dell’ex moglie “sperando in uno scambio ma non c’è stato verso”.

Davanti al giudice la conduttrice ha chiesto attraverso i suoi legali la restituzione di borse e scarpe, l’ex capitano della Roma la collezione dei suoi preziosi orologi. La prima udienza si è tenuta lo scorso 14 ottobre, secondo round l’11 novembre. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia della presunta restituzione delle borse che Francesco Totti avrebbe sottratto a Ilary Blasi: secondo quanto scriveva il Corriere della Sera, l’ex capitano della Roma avrebbe restituito a Ilary Blasi la preziosa collezione di borse che aveva tenuto in ‘ostaggio’ dopo ‘il ratto’ dei Rolex che la presentatrice avrebbe sottratto, con la complicità del padre.

Ilary Blasi, le borse “ritrovate da lei nella spa”

E invece nulla di tutto questo sarebbe accaduto. A ricostruire la vicenda è il giornalista Giuseppe Candela su FqMagazine. Stando a quanto scrive, Totti non avrebbe restituito nulle e le borse non si sarebbero mai mosse dal loro originale domicilio. Va detto che la coppia vive ancora nella villa da 1500 mq all’Eur: “Qualche weekend fa, Ilary Blasi avrebbe provato a raggiungere la parte della casa dove è presente la Spa e dove non andava da tempo ma la porta non si sarebbe aperta. Nessuna risposta dai collaboratori domestici, i dubbi della padrona di casa che a questo punto avrebbe chiamato un fabbro”.

“Forzata la porta, all’interno la sorpresa – scrive ancora Giuseppe Candela -: molte borse erano nascoste all’interno della struttura. Ilary si trovava probabilmente in compagnia della figlia Chanel. Lo stupore del momento, uno sguardo a un’altra camera chiusa, il ritrovamento di altre borse e delle sue scarpe. Una scena degna dei film dei Vanzina, anche se all’appello mancherebbero alcuni gioielli, cosa mai citata prima”.

Insomma non ci sarebbe nessun gesto di riconciliazione da parte di Francesco Totti verso l’ex moglie, anche perché Ilary Blasi non avrebbe ricevuto indietro quanto richiesto. Nel frattempo la causa legale va avanti e l’11 novembre è prevista la seconda udienza. “Si sarebbe trattato solo di un ritrovamento casuale e comico allo stesso tempo mentre Francesco Totti è impegnato a vivere senza freni la sua seconda vita”, conclude Giuseppe Candela su FqMagazine.