“Orgoglio, onore, felicità, soddisfazione, Amore unico per noi. Caro Dottore adesso tocca a te. Dedico questa Laurea anche ai miei genitori, che tanto avrebbero voluto per me questo risultato. Ma tanto stanno godendo da lassù”. Con queste parole il conduttore televisivo, con grande orgoglio, ha pubblicato la foto scattata accanto al figlio appena laureato, sorridente e con la corona di alloro in testa.

Una marea di commenti e complimenti da personaggi del mondo della televisione e della musica. “Congratulazioni Mattia! Proprio oggi tuo papà mi raccontava della tua Laurea e dei tuoi tanti traguardi!! Avanti tutta”, scrive la cantante Jessica Morlacchi. “Augurissimi, dobbiamo assolutamente festeggiare verso Cocullo”, è invece il commento di Valentina Persia.

Non potevano mancare gli auguri di Enrico Brignano, collega e grande amico del comico e conduttore Gabriele Cirilli: Congratulazioni 🎉🍾 evviva Cirilli”, ha scritto. Il comico, molto riservato sulla sua vita privata, ha condiviso con i suoi fan il bellissimo traguardo di suo figlio Mattia, di 23 anni. Nello scatto c’è anche la moglie Maria De Luca, conosciuta quando il comico aveva solo 17 anni e i due erano a scuola insieme. La signora Maria è classe 1967 e nella vita lavora come produttrice teatrale. Dal loro amore è nato nel 2001 Mattia.

“La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Sono passati 32 anni da quel giorno”, ha raccontato Cirilli nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa. Dopo dieci anni di fidanzamento i due si sono sposati e poi è nato il figlio Mattia.

“La prima volta che ho preso in braccio mio figlio è stata un’esperienza bellissima. Non c’ero quando ha partorito perché stavo lavorando a Zelig“, aveva raccontato il comico qualche anno fa ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. E parlando della moglie: “Lei c’è sempre stata, è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela”.