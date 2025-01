In questi ultimi giorni non si fa che parlare di Fabrizio Corona e delle sue rivelazioni scottanti sul matrimonio ormai naufragato tra Fedez e Chiara Ferragni. Con tanto di nomi e cognomi e telefonate registrate, l’ex re dei paparazzi ha riacceso i riflettori e gettato ombre su una delle storie più seguite dal pubblico, soprattutto quello social. Ma questa volta nel suo mirino ci finisce Selvaggia Lucarelli.

O meglio, suo figlio. Leon Pappalardo, classe 2005, è nato dal matrimonio, da tempo finito, della giornalista con Laerte Pappalardo ed è molto riservato. Al massimo compare in scatti, molto rari, delle vacanze con la madre e del suo compagno Lorenzo Biagiarelli e l’ultima notizia sulla sua vita privata l’aveva data proprio Selvaggia.

Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona parla del figlio

Ad agosto scorso era andata a trovare il figlio nel bar dove lavorava e svelato anche che era finita la sua storia d’amore con Chiara, ragazza cui Selvaggia Lucarelli si era molto legata. Ora, tra le Storie Instagram, Fabrizio Corona rivela che Leon “fa il cameriere al Crazy Pizza di Briatore con tanto di balletto”. Ma non si limita a questo.

La notizia è infatti accompagnata da alcuni titoli di vecchi articoli come “Selvaggia Lucarelli su Flavio Briatore: ‘Per me era un appestato anche prima del Covid’”. E ancora: “Selvaggia Lucarelli su Flavio Briatore: ‘Accusa i venti della Sardegna? Patetico, tenta la fuga’”. E poi il commento di Corona: “Leon Pappalardo, figlio di Selvaggiona, è il King assoluto. Sfancu*a la madre, i gattini e fa il cameriere dal grande Briatore, al Crazy Pizza con tanto di balletto”.

Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter definisce Corona “una pianta infestante”, ha così commentato il gossip sul suo Leon: “Il coinvolgimento gratuito di mio figlio, un semplice cameriere che vive felice lontano dai social ed estraneo a queste dinamiche, conferma la violenza di questa gente che voi state legittimando, esaltando, sdoganando. Tutto questo ha un’immensa pericolosità sociale, come sempre sottovalutata. E non solo, penso che sia pericolosa pure per le parti coinvolte”.