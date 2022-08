Guendalina Tavassi si gode gli ultimi giorni di vacanza e soprattutto i figli nati da precedenti relazioni. L’ex naufraga è mamma di Chloe e Salvatore, che sono il frutto dell’amore con l’ex marito Umberto D’Aponte. In precedenza ha avuto una relazione con Remo Nicolini ed è nata Gaia, la ragazza che ha da poco compiuto 18 anni. Per l’occasione è stata organizzata una grande festa: “Non abbiamo badato a spese”, ha scherzato sui social Guedalina Tavassi.

Se la reginetta del party era strepitosa, non da meno è stata l’ex naufraga con un abito attillato e luccicante dalla scollatura ampia e con uno spacco vertiginoso. Il regalo più bello per la festeggiata è stato poter finalmente posare con mamma e papà, che hanno finalmente ritrovato la serenità (almeno apparente) dopo i feroci scontri. Gaia Nicolini ha festeggiato il 18esimo compleanno a Roma, con un party in giardino a bordo piscina tra palloncini e luci rosa e mamma Guendalina ha condiviso tutti i momenti della festa sui social.





Guendalina Tavassi figlia, Gaia Nicolini alle finali di Miss Italia

In questi giorni Guendalina Tavassi è molto felice per la figlia Gaia Nicolini. Infatti la ragazza è stata eletta Miss Cinema nell’ambito delle selezioni per il concorso di Miss Italia: il successo permette alla ragazza di accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia. Mora, slanciata, fisico mozzafiato, 18 anni, la primogenita dell’influencer è alla sua prima esperienza ma dimostra già di sapersela cavare. In costume intero nero e in abito da sera rosso ha sbaragliato le compagne sfilando con sensualità. Ora corre alle finali con il tifo esagerato di Guendalina e papà Remo.

Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi, ha festeggiato la vittoria a Miss Cinema e ha scritto sui social: “Posso solo dire grazie. Sono super emozionata e ancora non credo ai miei occhi, è stata la mia prima esperienza e devo dire che è stato davvero incredibile”. La ragazza ha detto di essersi molto divertita nei panni dell’aspirante reginetta e di aver conosciuto altre ragazze speciali: “Questa mia vittoria la dedico alla mia famiglia e ai miei fratelli che per me sono tutto, vi amo”. Mamma Guendalina ha risposto con i cuoricini: “E noi ti amiamo tantissimo, sei speciale amore mio, bravissima”.

Guendalina Tavassi ha avuto la sua prima figlia a 17 anni, ma l’amore con Remo Nicolini non è durato e la coppia si è lasciata poco dopo la nascita della bambina. “Penso di aver fatto sempre tutto per il suo bene, non ho vissuto niente della mia infanzia, adolescente, perché ero piccola e preferivo stare dietro a lei. Ho rinunciato a tutto ma per la cosa più importante della mia vita, lei” ha detto tempo fa la ex naufraga parlando della primogenita.

