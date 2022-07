Guendalina Tavassi, nuovo lavoro dopo l’Isola dei Famosi. A dare l’annuncio è la stessa ex isolana. Sono stati mesi molto turbolenti per lei che aveva deciso di lasciare l’Honduras per tornare dai suoi figli. “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli – aveva detto -. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”.



E ancora, sempre Guendalina Tavassi sull’addio al reality: “Il mio cuore vorrebbe rimanere qui ma non posso, devo tornare dai miei figli che hanno bisogno di me. Per me è un traguardo essere arrivata fino a qui, ma purtroppo avevo solo questo tempo per restare qui. Se fosse stato per me sarei rimasta qui, davvero. Avrei proseguito ma purtroppo non posso lasciare i miei bambini in questo momento, mi ero data oggi come scadenza”.





Guendalina Tavassi, nuovo lavoro: guida per i turisti del ritocchino



Finita quell’esperienza aveva attaccato la produzione sul trattamento riservato a Edoardo. “Sarebbe rimasto se gliene avessero dato la possibilità. È stato bruttissimo vederlo andare via. Sognavamo un podio con lui, Nicolas e Carmen, non con persone che sono arrivate ieri. Non la trovo giusta questa finale. Prima me ne vado io perché prolungano il gioco e non posso restare, poi anche mio fratello è costretto ad andarsene”. Insomma, un reality falsato. (Leggi anche “Lei non ci sarà”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci perde pezzi: l’accordo è saltato)



Ora, per Guendalina Tavassi ora un nuovo impegno professionale. L’ex concorrente del Grande Fratello è diventata testimonial di Beauty Consulting 24, agenzia di turismo medicale che organizza viaggi in giro per il mondo verso le destinazioni più gettonate in cui eseguire interventi di chirurgia estetica a basso costo.“Se volete partire accompagnerò questo gruppo in Turchia per le operazioni. Operazioni di qualsiasi tipo, trapianto di capelli, denti, seno, glutei, addominoplastica, qualsiasi operazione”.



Poi ha continuato Guendalina Tavassi: “Lì i chirurghi sono i migliori al mondo, i chirurghi italiani vanno in Turchia a fare i master. I costi sono bassi perché lì la vita ha un costo differente dal nostro e conviene molto di più operarsi lì”. Nel gruppo in partenza il prossimo ottobre ci sarà pure Federico Perna, il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi.

