Guendalina Tavassi fidanzato, da quando lei è tornata (in anticipo) dall’Isola dei famosi non si sono più lasciati. Ormai il suo “cuore”, all’anagrafe Federico Perna, è conosciutissimo dai fan dell’ex naufraga, che continua a documentare su Instagram le sue giornate.

In questo momento si trovano al Circeo, dove lo scorso weekend li ha raggiunti Carmen Di Pietro con i figli, Alessandro e Carmelina Iannoni. Tra la showgirl e Guendalina si è instaurato un rapporto di amicizia molto profondo che, come dimostrano gli ultimi video, continua anche dopo l’esperienza in Honduras.





Guendalina Tavassi fidanzato: “Lo fa ogni mattina”

E diverte da morire i fan: quando Carmen Di Pietro ha raggiunto Guendalina Tavassi, il fidanzato e i suoi figli più piccoli le due hanno dato vita a dei siparietti divertenti. Come quando l’influencer ha gettato a sorpresa la sua ospite in piscina. “Disgraziata!”, le ha urlato.

E poi il famoso dettato proposto al figlio di Guendalina Tavassi che però è solo in prima elementare. Ora invece l’aneddoto riguarda il suo fidanzato Federico Perna. La ex gieffina ed ex naufraga, che come detto riprende gran parte delle sue giornate al mare, ha inquadrato “cuore” di prima mattina e svelato la sua abitudine da fidanzato geloso.

“Come ogni mattina lui si mette qua e controlla il costume” ha spiegato Guendalina Tavassi nelle Stories. E poi, mostrandosi già in spiaggia col bikini scelto: “Che poi questo è uno di quelli più coprenti che ho”. “Ogni volta mi devo cambiare 300 costumi perché a lui non gliene sta bene uno, quando capirà che non è il costume il problema, è il costume su di me!” ha aggiunto tutta fiera del suo bikini rosso.

