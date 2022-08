Guendalina Tavassi ha acquisito grande popolarità dopo l’esperienza nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ma oggi si parla della figlia. Si chiama Gaia Nicolini, ha 18 anni compiuti da poco ed è la primogenita dell’ex gieffina, ex naufraga e oggi influencer

Gaia è nata dalla relazione di Guendalina Tavassi, che all’epoca aveva poco più di 17 anni, con Remo Nicolini. Relazione che si è conclusa poco dopo la nascita della figlia. Recentemente è diventata maggiorenne e ha festeggiato in grande stile, con la sua famosa mamma che ha condiviso le immagini più belle sul suo affollato profilo Instagram.





Guendalina Tavassi figlia, Gaia Nicolini a Miss Italia

La festeggiata indossava un vestitino rosa confetto e tante piume, le decorazioni della location a festa giocata sui toni del rosa e dell’oro. Poi palloncini, rose e persino un peluches gigante per creare foto ricordo originali. Ma Gaia Nicolini non è l’unica figlia di Guendalina Tavassi.

Ci sono anche Chloe e Salvatore, che sono il frutto dell’amore con l’ex marito Umberto D’Aponte. Nella vita di Guendalina Tavassi oggi c’è Federico Perna, che non poteva mancare alla super festa per Gaia. Che ora è al centro del gossip perché si sta facendo strada nelle selezioni per la prossima edizione di Miss Italia.

La figlia di Guendalina Tavassi in gara per Miss Italia #guendalinatavassi #missitalia pic.twitter.com/J31Afgfe0B — disagiotv (@disagio_tv) August 25, 2022

E ha anche passato il turno per le semifinali del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese. Guendalina Tavassi ha infatti condiviso il momento della vittoria della figlia tra le Storie di Instagram, dove si vede sua figlia Gaia sfilare in costume rosso e superare il turno di selezioni. “Sei bellissima amore mio” ha scritto per celebrare questo primo successo della figlia.

