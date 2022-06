“Non abbiamo badato a spese”. Guendalina Tavassi, super festa per i 18 anni della figlia Gaia

Guendalina Tavassi e la figlia Gaia. Grande festa per un evento unico. L’ex naufraga organizza una festa indimenticabile per festeggiare i 18 anni di Gaia. E dalle foto non si può che notare una certa somiglianza tra mamma e figlia, bellissime più che mai e soprattutto unite e gioiose.

Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, una festa di compleanno ma anche qualcosa in più. Un party super lusso per la primogenita di casa. Un’atmosfera gioiosa e magica di cui Guendalina aveva già dato qualche ‘assaggio’: “Ci siamo ragazzi, preparativi per la festa di Gaia”, ha scritto a corredo dello scatto con il gruppo di make up artist.





Guendalina Tavassi e la figlia Gaia: super festa per i 18 anni

Una festa che non poteva che richiedere la cura del look nei minimi dettagli. Prima i piccoli Cloe e Sasi in abiti eleganti, rosa per lei e grigio scuro per lui. Mamma Guendalina, invece, ha scelto un look scintillante: abito azzurro e argentato temepestato di paillettes e una scollatura da vertigine. (Guendalina Tavassi, il furto in stazione).

E oltre alla bellezza di Guendalina Tavassi, gli occhi non potevano che essere fissi sulla festeggiata Gaia, in vestitino rosa confetto e tante piume. Abiti super lusso che riprendevano anche le decorazioni della location a festa giacata sui toni del rosa e dell’oro. Poi palloncini, rose e persino un peluches gigante per creare foto ricordo originali.

Guendalina Tavassi e Gaia, mamma e figlia sono due gocce d’acqua. La primogenita dell’ex naufraga è nata dalla precedente (e breve) relazione tra Guenda e Remo Nicolini. Gaia di nome e di fatto nella vita di mamma, che le ha persino dedicato un tatuaggio. Chloe e Salvatore, invece, sono il frutto dell’amore tra Guenda e l’ex marito Umberto D’Aponte. Nella vita di Guenda oggi c’è Federico Perna, che non poteva mancare alla super festa per Gaia.

Vanessa Incontrada “bellissima” sul palco con Gigi D’Alessio. Make up naturale e tubino a fiori. Il prezzo