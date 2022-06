Guendalina Tavassi, furto subito nelle ultime ore. A parlare e a svelare tutto ci ha pensato proprio l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi attraverso diverse storie postate sul social network Instagram. Poi il sito La Nostra Tv ha riportato per iscritto tutta la denuncia social fatta dalla donna, che ha mostrato ovviamente un bel po’ di nervosismo per l’accaduto. Una situazione sicuramente poco carina, che ha messo in difficoltà l’ex naufraga, la quale non si aspettava tutto questo.

Guendalina Tavassi, furto inaspettato in stazione. Ma prima di soffermarci su questo, durante la puntata dell’Isola dei Famosi c’è stata una lite tra lei e Lory Del Santo. Guendalina ha accusato Lory Del Santo di avere dei profili falsi: “Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi”. Poco dopo Guendalina ha anche rivelato che Lory non l’avrebbe salutata dopo il suo ingresso in studio.





Guendalina Tavassi, furto denunciato: “Rubato il portafoglio”

Guendalina Tavassi, furto inatteso e la denuncia è iniziata così: “Questo è il posto che mi merito, mi hanno lasciato per terra e rubato il portafoglio in stazione. C’erano i soldi, le carte e addirittura l’anello oltre al rosario di mia nonna e tutti i documenti. Mi hanno rubato dentro la stazione di Milano. Stavo per perdere il treno, ma si attaccano al ca***. Il punto luce ti sta malissimo, sto parlando con la sua complice donna, per quanto riguarda i soldi e le carte bloccate, potete levarvi le cose dai denti”.

Inoltre, Guendalina Tavassi ha aggiunto: “Ho fatto beneficenza e Dio queste cose le vede e mi ripagherà di tutto, il rosario di mia nonna mi è dispiaciuto veramente tanto. State attenti a Milano perché ciò che è stato fatto con me è stato stupidissimo, viene spontaneo fare. Avevo la borsa e mentre uno ha cominciato a gridare mi sono girata e continuava ad urlare. Federico stava tornando indietro, vi auguro comunque tutto il male e voglio che morite presto”. Una vera furia inaudita quella della donna.

Parlando invece dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis, lacrime all’Isola dei Famosi per la straordinaria sorpresa organizzata dai produttori del programma. A parlare nel videomessaggio è innanzitutto la madre Eleonora e poi la sorella incinta Ilenia: “Sono due volte che quando parli tuo nipote fa le capriole. Sei stato fortissimo, goditi le ultime due settimane col sorriso, noi siamo tutti qua e ci manchi tanto”.

“Questo non lo avete visto”. Guendalina Tavassi e Lory Del Santo, il fuorionda della lite