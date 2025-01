La quiete dopo la tempesta. Non troppo tempo fa Achille Costacurta, unico figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, è stato a lungo al centro dell’attenzione, sui social e sui giornali. Foto di banconote, polverine strane, accuse e commenti feroci sul profilo della madre poi, di recente e proprio sui social, è stato lui a tornare e raccontare il suo nuovo percorso.

Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, 20 anni, ha deciso di liberarsi dalle dipendenze e ce la sta mettendo tutta per iniziare a condurre una vita sobria. Il sostegno della famiglia in questo momento è fondamentale e proprio dalla famiglia si è rifugiato in questi giorni, appena uscito dalla clinica immortalandosi a casa della nonna.

Martina Colombari, la nuova foto col figlio Achille

“5 giorni senza alcol e senza droga”, così Achille Costacurta aveva condiviso con i follower i traguardi raggiunti a Marbella, in Spagna, dove ha intrapreso un percorso di disintossicazione. Mamma Martina in questi mesi non è mai intervenuta direttamente. Non ha parlato spesso della situazione che ha dominato le cronache rosa l’estate scorsa, ma ha preferito aspettare, avere pazienza.

Lo aveva detto anche Billy Costacurta di essere preoccupato in merito al futuro di suo figlio Achille, ma anche dei giovani di oggi, che spesso non riescono a trovare una strada. Anche ora nessun accenno alla delicata situazione vissuta ma uno scatto condiviso su Instagram in cui la famiglia si è mostrata più unita che mai, con grandi sorrisi e una citazione di Oscar Wilde sull’amore.

“Tutti dicono che l’amore fa male, ma non è vero – la didascalia del post dove non si possono notare grandi sorrisi e gioia – La solitudine fa male. Il rifiuto fa male. Perdere qualcuno fa male. Ma l’amore è l’unica cosa in questo mondo che copre tutto il dolore e ci fa sentire meravigliosi”. Sotto una marea di cuori e di complimenti.