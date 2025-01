Ora le attenzioni del gossip sono concentrate su Kian, il figlio appena nato di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma la prima bimba vip nata nel 2025 è Gabriella, secondogenita di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. La sorellina di Giulietta, venuta al mondo a marzo 2022, è nata il 4 gennaio scorso con parto cesareo all’ospedale di Urbino, dopo che la mamma era stata ricoverata d’urgenza in mattinata.

“Benvenuta Gabriella”, hanno scritto Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello nel post congiunto su Instagram che è stato subito travolto dall’amore dei follower e degli amici del campione di MotoGp e la modella. Si sono congratulati per il lieto evento Cristina Chiabotto, la stessa Giulia Salemi, Elettra Lamborghini, Gianni Morandi, Lorenzo Jovanotti e tanti altri.

Valentino Rossi, regalo di lusso per la figlia appena nata

La famiglia Rossi-Novello si è quindi allargata con un altro fiocco rosa. E anche per la loro secondogenita Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno scelto come iniziale la lettera G: dopo Giulietta, hanno dato il benvenuto a Gabriella.

E così come per la prima figlia, anche per la seconda i due portano avanti la scelta di non mostrare mai il volto sui social per tutelarne la privacy e proteggerla. Non si vede il viso ma mamma Francesca sta condividendo diversi momenti della nuova vita a 4 e mostrato anche alcuni regali arrivati alla piccola di casa.

Gabriella sta indossando molte tutine della sorella ma ovviamente ha ricevuto anche delle cosine tutte sue. Come un set griffato che la modella ha fatto vedere tra le Storie. Firmato Versace, è composto da body coi bottoncini e cappellino coordinati e borsa fasciatoio rosa chiaro con materassino imbottito per il cambio, tutto in una delicata stampa Barocco Kids. È un regalo di lusso perché body e cappellino costano 280 euro mentre la borsa 1550 euro.