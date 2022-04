Una cifra da far brillare gli occhi a tutti. Infatti, Georgina Rodriguez percepirebbe ogni mese un assegno clamoroso firmato ovviamente Cristiano Ronaldo. Una notizia che se confermata sarebbe decisamente pazzesca, visto che siamo in presenza di somme di denaro veramente incredibili. I due si amano alla follia e hanno costruito una splendida famiglia, infatti hanno concepito Alana Martina e a breve nasceranno anche Eva e Mateo, i due gemelli che sono nella pancia della modella.

Nel febbraio scorso Georgina Rodriguez ha donato una Cadillac Escalade, di otto posti, che costa appunto 180mila euro. Come ben sapete, il campione portoghese ama alle follie le auto, avendone già moltissime. E ora può sfoggiarne un’altra, una delle più belle della sua preziosa collezione. Una coppia che non bada certamente a spese per rendere felice l’altra metà. E anche lui aveva sorpreso la sua dolce metà con una gigantografia proiettata a Dubai sul Burj Khalifa. Costo 60mila euro.





A riportare la notizia bomba su Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è stato ‘El Nacional’, un sito con sede in Spagna. Stando a quanto riferito, il calciatore del Manchester United staccherebbe mensilmente un assegno stellare alla sua fidanzata al fine di permetterle la gestione riguardante le spese per le faccende domestiche e quelle inerenti proprio tutti i figli. Sappiamo già che Georgina guadagna 8mila euro al mese per il suo lavoro sul social Instagram, ma avrebbe introiti anche da campagne pubblicitarie e Netflix.

Secondo ‘El Nacional’, Georgina Rodriguez avrebbe da Cristiano Ronaldo 100mila euro al mese. Una somma davvero molto consistente, che non le crea inevitabilmente alcun problema economico. Nonostante anche la giovane 27enne sia sempre indaffarata con il suo lavoro, si impegna alacremente per gli aspetti riguardanti la casa e i figli, quindi quella cifra ‘monstre’ favorisce una vita molto felice e tranquilla. Ovviamente si resta in attesa di conferme da parte dei diretti interessati.

Cristiano Ronaldo nel luglio del 2010 ha annunciato l’arrivo del suo primogenito Cristiano Jr. e non ha mai rivelato il nome della madre del bambino. L’8 giugno del 2017 sono nati i gemelli Mateo ed Eva grazie ad una madre surrogata. Poi il 12 novembre dello stesso anno è venuta alla luce Alana Martina, concepita con Georgina Rodriguez, la quale a fine aprile dovrebbe partorire i due gemelli.

