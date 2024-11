“Vi devo dire di Francesco Renga, state bene a sentire”. Ambra Angiolini spiazza tutti con un intervento a sorpresa sui social. L’attrice ha fatto rivelazioni a sorpresa sul rapporto con l’ex compagno. Ambra e il celebre cantante non sono più una coppia dal 2015. Durante la loro relazione, durata oltre un decennio, hanno avuto due figli: Jolanda, oggi 20 anni, e Leonardo, 18.

La pagina social di CheDonna.it ha riportato una recente dichiarazione di Renga su Ambra:

“Non smetteremo mai di essere una famiglia, anche se certi meccanismi sono cambiati. Credo che la cosa più importante che deve circolare in una famiglia sia il rispetto dei ruoli e della felicità dell’altro.” Un utente ha commentato in maniera critica: “Tutti a scrivere frasi sdolcinate dopo aver fatto guerre l’uno contro l’altro. Ormai avete preso tutti la stessa piega”.

“Io e Francesco Renga?”. Ambra interviene a sorpresa sull’ex compagno

Ambra, però, non è rimasta in silenzio e ha replicato con fermezza: “Non ci siamo mai fatti la guerra. Non ricevo assegni di mantenimento, abbiamo semplicemente scelto di non stare più insieme, rispettandoci. Lei sa cosa significa realmente la parola pace? È quel diritto che tutti invochiamo, ma che pochi riescono a mettere in pratica nelle proprie vite”.

L’attrice aveva già parlato della loro relazione in passato, spiegando: “Superata la delusione e la rabbia, ci siamo ritrovati per il motivo per cui ci eravamo scelti: un amore folle. Può succedere che due persone separate si dicano ancora ‘ti amo’, un sentimento legato a qualcosa di grande che abbiamo condiviso e che oggi ricordiamo con serenità”.

In un’altra intervista sulla sua vita, Ambra aveva aggiunto: “L’unico vero fallimento che riconosco è la fine della relazione con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia, sono caduta in una profonda depressione, toccando il fondo. È stato un passaggio necessario per elaborare un lutto enorme”.

Oggi Ambra fa coppia il regista teatrale Damiano Michieletto, con cui ha debuttato ufficialmente sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Francesco Renga, invece, da oltre otto anni è legato a Diana Poloni, una ristoratrice bresciana che preferisce mantenere lontana dai riflettori.