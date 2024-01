Il gossip sulla loro storia risale al 2005. Mancava un mese alle nozze con Ilary Blasi quando su Francesco Totti scoppiò il putiferio. La voce che il Pupone avesse qualcosa più di un flirt con Flavia Vento aveva incendiato Roma e, poco dopo, i giornali patinati di tutta Italia. La storia era poi finita nel silenzio ma ora potrebbe uscire fuori. A dire la verità proprio Flavia Vento, attesa il prossimo 5 gennaio nello studio di Caterina Balivo.

Sul caso Totti – Ilary, Flavia Vento aveva già usato parole dure. “Ilary Blasi e Totti? Si commentano da soli – ha sottolineato Flavia Vento in un’intervista a Radio Cusano -. Già una che ruba i Rolex e l’altro che nasconde le borse… Loro parlano di me e io non parlo di loro. Signori si nasce. In questa separazione personalmente non sto dalla parte proprio di nessuno. Non mi interessa neanche così tanto come vicenda, sono sincera”.





Flavia Vento ospite di Caterina Balivo: parlerà di Totti e Ilary

A riaccendere il caso dei presunti tradimenti di Totti era stata Ilary nel documentario Unica, andato in onda su Netflix. Documentario che non era piaciuto a tutti, tra loro c’è l’attrice Anna Foglietta che aveva detto come: “Io penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare. Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta”.

“Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. Insomma, non è la mia storia”. Storia nuova potrebbe raccontarla Flavia Vento. A Turchesando, programma di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus, la Vento ha annunciato che venerdì sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai1. “Forse parlerò di Ilary e Totti ma non dirò tutto”, ha fatto sapere.

Flavia Vento quindi potrebbe non dire tutta la verità, ma non sarebbe la prima volta che un personaggio televisivo decide di cambiare in corsa in piani. Se così fosse il 2024 per Totti e Ilary potrebbe iniziare all’insegna di nuovi colpi di scena.