Scoppia il caso su Beatrice Luzzi, la scoperta poche ore dopo aver salutato temporaneamente la casa. Per chi non lo sapesse l’attrice ha abbandono il Grande Fratello a causa di un grave lutto. Nelle ore scorse è morto il padre. L’annuncio era arrivato nella mattinata di oggi con un tweet dallo staff: “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari“.

Già poche settimane fa Beatrice aveva lasciato la Casa per assistere il padre. In quell’occasione, era il 22 dicembre, Paolo Luzzi si era sottoposto ad un delicato intervento, poi riuscito. Un sospiro di sollievo che aveva spinto l’attrice a far rientro nella casa e godersi l Capodanno con i suoi inquilini. Poi la triste notizie e la fuga dalla Casa.





Grande Fratello, Beatrice potrebbe rientrare nei prossimi giorni

Sono in tanti in queste ore a chiedersi se Beatrice Luzzi tornerà nella casa o meno. La produzione non ha indicato una data e questo sta facendo riflettere e non poco il pubblico. Pubblico che però potrebbe avere visto più lungo, protagonista di una scoperta chiarificatrice. Qualcuno infatti ha fatto notare come al momento il televoto, al quale è presente proprio l’ex volto di Vivere, sia ancora aperto.

Secondo molti dunque questo potrebbe significare un eventuale rientro della Luzzi. È possibile quindi che Beatrice deciderà di tornare in pochi giorni. Di sicuro una cosa è chiara. Anche se rientrasse prima del prossimo televoto l’attrice potrebbe decidere di non restare fino alla fine. Nei giorni scorsi aveva palesato davanti alle telecamere, rivolgendosi al figlio, la sua intenzione di lasciare il programma a febbraio.

Un mese prima del termine. Di sicuro questo duro colpo non le permetterà di vivere la storia nella Casa con serenità. Gli altri inquilini, poi, non la aiutano: sono ben impresse nella mente di tutti le immagini del Capodanno gate e di Beatrice isolata dentro al Grande Fratello.