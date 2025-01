“Ti amerò per sempre”. Il campione della Serie A ha pronunciato il fatidico “sì” con la sua compagna storica in una cerimonia intima e romantica. La coppia, già unita da un legame profondo e dalla nascita di due figlie, ha scelto il rito civile per suggellare la loro unione. La sposa, moderna ed elegante, ha optato per un raffinato tailleur bianco, mentre lui ha indossato un completo beige, perfetto per l’occasione.

Durante la cerimonia, c’è stato anche un momento di divertimento. Il campione infatti ha avuto un momento di lieve impaccio da parte del calciatore. Una situazione che ha strappato un sorriso agli invitati, rendendo l’atmosfera ancora più autentica e speciale.

L’annuncio è stato accompagnato da una dolce dedica pubblicata dallo sposo sui social: “Amore quanto sei bella e quanto sono onorato di far parte della tua vita. Il matrimonio è un passo per un’unione ancora maggiore, per vivere per sempre insieme. Grazie per essere sempre al mio fianco… ti amo e ti amerò sempre. Per sempre”.

“Finalmente sposi”. Matrimonio vip, brindisi tra i famosi d’Italia: il ‘Sì’ dopo due figli

Il protagonista di questa favola è Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, che ha sposato Claudia Scarpari, avvocato e madre delle sue due figlie, Vittoria e Nala, nate rispettivamente nel 2021 e nel 2023. La loro storia d’amore è iniziata nell’estate del 2020, quando si sono conosciuti al mare grazie a degli amici in comune. Da allora, i due sono diventati inseparabili, costruendo una famiglia solida e piena d’amore. Durante i festeggiamenti, il neo sposo ha tolto la giacca del suo completo doppiopetto, mentre Claudia ha incantato tutti con il suo look da moderna sposa. Un momento indimenticabile per la coppia e per i loro cari, che hanno celebrato l’amore in tutta la sua semplicità e bellezza.

Francesco Acerbi, 36 anni, ha avuto una carriera calcistica segnata tanto da successi quanto da prove difficili. Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili del Pavia, ha esordito nel calcio professionistico con la stessa squadra, facendosi notare per il suo talento e la sua determinazione. Il salto di qualità è arrivato con l’approdo in Serie A, dove ha vestito le maglie di squadre importanti come Chievo Verona, Sassuolo e Lazio, prima di approdare all’Inter.

Oltre ai suoi traguardi sportivi, Acerbi è noto per la sua resilienza: nel 2013 ha sconfitto il cancro, dimostrando una forza d’animo straordinaria che lo ha reso un esempio sia dentro che fuori dal campo. Questo evento ha profondamente segnato la sua vita, spingendolo a vivere ogni giorno con gratitudine e determinazione.