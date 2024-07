“Ragazza mia”. Serata di grandi emozioni per il vip italiano e sua figlia. C’era da festeggiare una tappa importante nella vita di lei. Per questo, la figlia ha voluto avere suo padre e sua madre vicini. Lui è il conduttore più amato dagli italiani. Lo conosciamo tutti come un personaggio leggero e divertente, ma stavolta non ha retto l’emozione e in questo momento particolare non è riuscito a trattenere le lacrime.

Angelica Fiorello ha compiuto ieri 18 anni. Per celebrare come si deve questo importante passaggio nella vita di ogni giovane, la figlia di Fiorello ha organizzato una festa con amici e parenti. Per il party, è stata scelta una location esclusiva nella capitale. Lei era vestita con un abito da principessa, di colore rosso. Accanto a lei, il papà, inseparabile, anche al momento del taglio della torta.

“Figlia mia…”: un momento speciale per Fiorello e sua figlia Angelica

La festa di compleanno di Angelica è stata immortalata in foto da alcuni invitati. A differenza di altri Vip famosi, Fiorello non ha voluto condividere questo momento sui social, dove di solito pubblica notizie relative al suo lavoro. Angelica è presente sui social, ma con un profilo privato. Tuttavia, le immagini scattate dagli invitati hanno comunque fatto il giro del web. E hanno commosso gli italiani.

Si vede un Fiorello particolarmente emozionato. In una immagine, il presentatore bacia la figlia su una guancia davanti alla mega torta con il numero 18. In un’altra, invece, papà e figlia si lasciano andare abbracciati in un lento.

I fan di Fiorello sanno quanto l’artista siciliano sia legato alla figlia Angelica, nata appunto 18 anni fa dal matrimonio con Susanna Biondo. L’abbiamo vista di recente insieme a Viva Radio Due apparire per la prima volta in TV in occasione della festa del papà, occasione nella quale Angelica e Fiorello dedicarono una canzone a tutti i papà del mondo.

Sulla figlia, poi, Fiorello raccontò un aneddoto qualche anno fa. Angelica infatti da piccolina ebbe una babysitter molto speciale, niente di meno che Giorgia Meloni, ovviamente quando la presidente del consiglio era una giovane ragazza: “La Meloni come babysitter? Dovreste chiederlo a mia moglie – rispose Fiorello – Lei dice che era bravissima, studiava mentre stava con la bimba, non la faceva giocare con le bambole, ma amava il Lego, costruiva… Comunque un bel ricordo, nulla da dire su Giorgetta”.