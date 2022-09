“Perché è sparito”. Svanito nel nulla dopo la bomba su Totti e Ilary, cosa è successo a Fabrizio Corona

Fabrizio Corona sparito da Instagram. Esperto di gossip e faccende molto intime dei personaggi famosi, nei giorni scorsi l’ex paparazzo dei vip ha sparato una nuova bomba sul caso che questa estate ha appassionato la cronaca rosa italiana: il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

“Caro Pupone e cara Caciottara, è arrivato il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi”, le parole di Corona via social. Primo ‘scoop’ lo screenshot di una ‘richiesta di messaggio’ da parte dell’account privato Francesco Totti. Che cosa si siano detti i due non è dato saperlo, Corona non ha pubblicato nessuna conversazione. Nessuna conversazione tra i due, ma un altro indizio lanciato da Fabrizio Corona, poco dopo sparito dai social. Una foto di ragazza, con il volto coperto, e la didascalia: “1. Martina”.





Fabrizio Corona sparito da Instagram, parla l’avvocato

Chi sarebbe? Per i più si tratterebbe di una delle presunte amanti di Francesco Totti, che nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha confermato la sua storia con Noemi Bocchi. Dopo aver pubblicato la foto di Martina, Fabrizio Corona ha dato qualche dettaglio sull’amante di Ilary Blasi e così è saltato fuori il nome di Alessio La Padula, ballerino di Amici, che sui social ha smentito la faccenda: “Fabrizio Corona, io ti voglio chiedere: ma perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile? Perché tanto il tuo momento up è finito, non c’è più. Rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il ca*** alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbim***”.

Dopo i post di fuoco, Fabrizio Corona è sparito da Instagram. Cosa è successo? A spiegarlo nel dettaglio ci ha pensato il suo avvocato a Fanpage. “È il mestiere di Fabrizio e sa quello che deve fare. – ha detto Ivano Chiesa – È al corrente che quello che pubblica deve avere un riscontro oggettivo e sta attento anche all’utilizzo dei termini. Ma tanto lo quereleranno di sicuro. Non c’è dubbio, l’ho già messo in preventivo.

Fabrizio Corona sparito da Instagram, il motivo della sospensione dell’account – “In un paese come l’Italia, in cui vige libertà di parola e di espressione, non puoi permetterti di bloccare un sistema di comunicazione, tantomeno senza comunicarlo preventivamente. Ritengo che sia illegittimo e vedremo cosa fare. Il concetto che chi somministra un servizio possa fare ciò che gli pare è sbagliato perché esiste una cosa chiamata Codice Civile e sopra c’è un’altra cosa che si chiama Carta Costituzionale. La censura preventiva non è consentita nel nostro ordinamento. Non ho provato a contattarli, al massimo gli faccio causa. Gli atti di prepotenza non sono tollerabili”.

