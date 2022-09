“Cosa ha fatto a Totti”. Ilary Blasi, bomba dell’ex fidanzato modello. Nuove sul caso (da Corona)

Fabrizio Corona continua ad inserirsi nella storia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nei giorni scorsi aveva promesso di rivelate inedite verità e retroscena sul rapporto tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice. E così sta facendo: in questo modo solletica la curiosità del pubblico che non vede l’ora di scoprire novità attraverso le sue Instagram Stories. E Fabrizio Corona sta accontentando in questo modo i fan.

L’ex re dei paparazzi ha pubblicato la testimonianza di Sean Brocca, l’ex modello con il quale Ilary Blasi era fidanzata prima di sposare Francesco Totti. Si tratta della persona che nell’ultimo periodo è stata più volte citata da Alex Nuccetelli, amico storico di Totti ed ex marito di Antonella Mosetti, che più volte si è preso il merito di aver presentato Francesco Totti a Ilary Blasi. Ora Sean Brocca dice che conviveva a Milano con Ilary Blasi, ma a un certo punto l’ex calciatore ha iniziato a corteggiarla.





Ilary Blasi, l’ex fidanzato scrive a Fabrizio Corona: “Totti l’amava”

Sean Brocca rivela qualcosa di Ilary Blasi a Fabrizio Corona: “Siamo stati insieme un anno, ci siamo divertiti. Durante la nostra relazione ho fatto un po’ il ca****e con le altre ma non l’ho mai tradita. Sicuramente l’ho trascurata. Forse ero troppo giovane o forse non mi sono mai fidato totalmente di lei perché la vedevo troppo sbarazzina. Durante gli ultimi 15 giorni della nostra convivenza sapevo che si messaggiava con lui. Quando se n’è andata per andare a Roma ho trovato nell’armadio due lettere e un regalo. Probabilmente ci teneva, ma di fronte alla dichiarazione d’amore di Totti non c’è stato nulla da fare”.

Poi Sean Brocca dice di non trovarsi d’accordo con le recenti affermazioni di Fabrizio Corona, che ha definito quella tra Francesco Totti e l’ex moglie solo una relazione costruita a tavolino, per interessi comuni, e nulla più. “Io credo che Totti fosse molto innamorato di Ilary, anche se le ha fatto molte corna. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera. Lui poteva avere tutte le donne del mondo invece è rimasto sposato 20 anni con lei! Qualche scappatella è normale, ci può stare! Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui “ha perso tutto” e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per venti anni perché le conveniva”.

Nella Instagram Stories successiva Fabrizio Corona ha pubblicato la foto di Alessio La Padula, ex ballerino di Amici che la scorsa estate è accostato a Ilary Blasi. Si è parlato di un flirt segreto tra loro e su Instagram, è stato ‘beccato‘ a scambiarsi diversi like con la padrona di casa dell’Isola dei Famosi. Alla fine è stato proprio Alessio La Padula a mettere a tacere il gossip scrivendo: “Più sono vuote le teste, più sono lunghe le lingue”.

