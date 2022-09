“Ecco una delle donne di Totti”. Bomba Fabrizio Corona: foto e nome. “Ce ne sono altre”

Nel terremoto mediatico scatenato dall’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera si butta a capofitto Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è entrato a gamba tesa dopo aver letto i virgolettati del Pupone su tradimenti, rolex e separazione. Francesco Totti è stato un fiume in piena: non vuole passare per essere stato lui il primo a tradire e nell’intervista ufficializza la relazione con Noemi Bocchi, la donna che lo avrebbe semplicemente aiutato a uscire da un periodo segnato da una profonda depressione.

“Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”, dice Fabrizio Corona che ha quindi ribadito che quella tra Totti e Ilary non è stata alcuna fiaba d’amore e ha tirato in ballo pure Fedez e Chiara Ferragni: “La loro è stata una famiglia costruita per dare un’idea di serenità che non c’é mai. Un po’ come i Ferragnez, che fanno una vita e ne raccontano un’altra”.





Ora Fabrizio Corona ha svelato di avere un archivio pieno di immagini di scappatelle che incastrerebbero l’ex capitano della Roma e (forse) anche la conduttrice: “Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose – ha scritto in un lungo post su Instagram dopo l’intervista di Totti al Corriere della Sera -. La gente mi ferma per strada. Ma questa non è una fiaba d’amore. È semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli. Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali. E ora è giunto, caro Pupone e cara Caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi”.

Nelle ultime ore è apparsa una foto nelle Instagram Stories di Fabrizio Corona. C’è l’immagine di una ragazza bionda e la didascalia “1 Martina”. La foto è chiaramente scattata da un paparazzo, l’immagine è sgranata. Si vede una ragazza bionda, capelli lisci e lunghi, entrare dentro un’auto nera. Indossa una giacca jeans. Si chiamerebbe Martina e potrebbe essere il primo dei tanti tradimenti che Fabrizio Corona ha promesso di svelare riguardo alla storia tra Totti e Ilary.

Insomma Fabrizio Corona sembra non voler perdonare soprattutto Ilary Blasi con la quale litigò durante una puntata del GF Vip: la conduttrice lo accusava di aver montato il finto scoop di Flavia Vento nel 2005, proprio quando lei era incinta del primo figlio. In quell’occasione la conduttrice gli chiuse il collegamento televisivo, mettendo fine a un confronto che in queste ora Fabrizio Corona sta riportando a galla. E promette tanti colpi di scena.

