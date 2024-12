Fabrizio Corona papà bis. È nato il primo figlio che l’ex re dei paparazzi avuto da Sara Barbieri. Modella 24enne, è classe 2000, ha lavorato per numerose campagne pubblicitarie di brand importanti come Dolce e Gabbana e Brosway. C’è una forte differenza d’età con Corona ma non è mai stata un problema: “È vero sono più grande di lei di 26 anni – ha detto lui – ma Sara non è una bambina, è la persona con l’anima e l’intelligenza più profonde che abbia mai incontrato”.

E ancora: “Quello che ho con lei è sicuramente una delle storie più belle che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri con Sara. Farei anche un figlio”. E così è stato. Il piccolo doveva nascere sotto Natale ed è venuto al mondo sabato 21 dicembre, come annunciato tra le ultime Storie dal neo papà bis. La nascita era stata anticipata da una foto scattata all’ingresso della modella in sala parto.

Leggi anche: “Cosa ha fatto alla sua assistente”. Fedez, dopo il caso Sarà Sanremo parla Gabriele Parpiglia





Fabrizio Corona papà bis

A mostrare le prime immagini del bimbo è stato però proprio Fabrizio Corona che, nella tarda mattinata di sabato 21 dicembre, ha pubblicato una Instagram story in cui mostra di baciare delicatamente il neonato. Nessuna didascalia, ma tempo fa la coppia aveva svelato sesso e nome: un maschietto di nome Thiago.

Anche la gravidanza di Sara Barbieri era stata annunciata da Fabrizio Corona, insieme a lei da 2 anni. Era maggio scorso e con un’intervista rilasciata al settimanale Chi l’imprenditore si diceva felice di diventare per la seconda volta padre, in questo caso a 50 anni.

“Credo che la gravidanza mi abbia aiutato molto a maturare in questi nove mesi – ha detto le neo mamma a Vanity Teen proprio qualche giorno fa – Mi rendo conto di quanto sia incredibile portare una vita dentro di me, e ho fatto tutto il possibile per creare un senso di calma per mio figlio, qualcosa che prima non avevo. Quindi, sicuramente, sviluppare questo autocontrollo, che prima non possedevo, è un aspetto della mia personalità che è cresciuto durante questo periodo”.