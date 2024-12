Carlo Aloia ha condiviso le emozioni della sua vita da neogenitore, a un mese dalla nascita della sua prima figlia, Michelle, avuta dalla compagna Jlenia. Il ballerino, noto per la sua partecipazione all’edizione 2024 di Ballando con le Stelle insieme a Sonia Bruganelli, ha rivelato in una commovente intervista a Novella 2000 come questa nuova fase della sua vita lo abbia reso immensamente felice. La piccola Michelle è nata il 15 dicembre 2024 e, come ha spiegato Aloia, è “un angioletto”, che “mangia e dorme”, rendendo la vita di papà ancora più dolce.

Questo è il loro primo Natale insieme, tutti e tre, e Carlo non potrebbe essere più contento di come stiano andando le cose. La coppia, sposata dal 2019, condivide la passione per la danza, e adesso una nuova avventura che li riempie di gioia. Inoltre, grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, la piccola Michelle ha già una “zia” molto speciale: Sonia Bruganelli.

>> Paolo Bonolis e la più chiacchierata di Canale 5: la foto arriva subito pure a Selvaggia Lucarelli







Carlo Aloia di Ballando con le stelle: “Il regalo di Sonia Bruganelli per mia figlia”

La ex concorrente del talent show, che ha ballato con Aloia in questa edizione, ha fatto sentire la sua vicinanza alla famiglia sin da subito. Durante l’intervista, il ballerino ha rivelato che Sonia ha voluto fare un regalo affettuoso per la neonata, un gesto che ha dimostrato quanto la Bruganelli si senta parte della loro vita.

“Lei è contenta quanto noi. Si è sentita parte della nostra famiglia e quando Michelle è nata le ha fatto un regalo molto gradito: un orso di peluche gigante, alto quanto me”, ha raccontato Aloia. “Dopo le feste verrà a conoscere Michelle e io non vedo l’ora perché davvero ho trovato un’amica. Con lei ci siamo trovati caratterialmente e lei mi dice spesso che le ricordo suo fratello. Spero davvero che questa possa essere un’amicizia che poi continuerà nel tempo”.

In attesa di incontrare la piccola Michelle di persona, Sonia Bruganelli sembra già far parte in modo significativo di questa nuova famiglia, e il legame che si è creato tra lei e Carlo Aloia potrebbe rivelarsi un’amicizia lunga e duratura.

Carlo Aloia, a Novella 2000, ha parlato della figlia. “Cosa ho provato quando ho visto mia figlia Michelle per la prima volta? Difficile da spiegare; è stato come se il tempo si fosse fermato. Non riuscivo a credere che quella piccola fosse mia figlia, è un’emozione incredibile”. La nascita di sua figlia Michelle è forse il giorno che in assoluto resterà nella sua memoria e nel cuore: “La nascita di mia figlia è la cosa che mi ha emozionato di più, un evento che ha rivoluzionato tutto. Ora nessuno mi chiede più come va, mi chiedono tutti di mia figlia Michelle!”.