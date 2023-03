Fiori d’arancio da favola per la coppia vip, che finalmente ha deciso di convolare a nozze dopo anni di amore. Un momento straordinariamente bello, che è stato apprezzato anche da tante altre celebrità, che hanno inondato il profilo Instagram di una delle due spose per congratularsi con loro. Al settimo cielo è Lorenza Izzo, che si è unita in matrimonio con la sua compagna, anche lei famosa a livello internazionale. I loro sentimenti sono fortissimi e hanno voluto coronare il tutto con questa cerimonia incantevole.

Numerose le foto postate da entrambe le donne, con Lorenza Izzo e la sua neo moglie che hanno scelto per il loro matrimonio dei vestiti incantevoli, che gli invitati e i fan non potranno mai dimenticare. In particolare, l’attrice ha deciso di indossare un abito di colore bianco che presentava delle maniche davvero innovative nonché un bouquet di calle da far strabiliare gli occhi. Spettacolare anche il vestito della coniuge, che aveva un due pezzi sempre bianco e indossava degli orecchini non appariscenti.

Lorenza Izzo si è unita in matrimonio con la sua compagna

Il sito Adnradio.cl ha anche aggiunto qualche particolare in più su Lorenza Izzo e il suo matrimonio perfetto. Infatti, a fare gli auguri sono stati tanti vip e loro ne hanno citato solo alcuni: Leonor Varela, Lily Collins, Francisca Valenzuela, Fernanda Urrejola e Jack Falahee. L’attrice 33enne ha inserito questa didascalia a corredo delle istantanee: “E così inizia il contenuto del matrimonio“. Mentre la moglie ha scritto: “Il luna park di Lorenza“. E, come anticipato precedentemente, anche l’altra sposa è famosa.

La moglie di Lorenza Izzo si chiama Sophie Tabet, è americana e lavora come sceneggiatrice e regista. Parlando invece dell’attrice, è nata a Santiago del Cile il 19 settembre del 1989 ed è anche una modella. Ha origini italiane grazie a suo padre. Per quanto riguarda la madre, lei è la modella Rosita Parson. Tra le sue esperienze cinematografiche più importanti ci sono senza ombra di dubbio The Green Inferno, Knock Knock con Keanu Reeves, Holidays, La vita in un attimo e C’era una volta… a Hollywood.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Lorenza Izzo si era già sposata precedentemente con il regista Eli Roth nel 2014, poi nel luglio del 2018 era stato annunciato il divorzio. Adesso lei si è fiondata tra le braccia della regista Sophie Tabet e possono godersi le loro nozze.