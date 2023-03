“Si sposano”. Bomba sulla coppia vip più chiacchierata del momento: la notizia arrivata poco fa

Importantissima indiscrezione sulla coppia vip, al centro di immense polemiche dopo quello che è successo negli ultimi mesi. Ci riferiamo a Gerard Piqué, che dovrebbe unirsi in matrimonio con la sua nuova partner. Almeno queste sono le voci che stanno uscendo sul suo conto, nonostante la sua storica ex Shakira abbia detto ben altro nel nuovo brano musicale Te quedo grande. Qui ha fatto capire che lui non l’avrebbe affatto dimenticata del tutto, anche se ora è legato ad una ragazza più giovane.

Eppure tutti si stanno concentrando sulla possibilità che Gerard Piqué possa annunciare il matrimonio tra non molto. Come è stato possibile ascoltare dalla canzone dell’artista Shakira, lei ha detto: “Se sapesse che mi stai ancora cercando? Perché mi stai cercando? Sai che non ripeto gli errori, dì alla tua nuova bambina che non entro in competizione con gli uomini“. Tra l’altro, l’ex calciatore e la cantante non si sono mai sposati e questa potrebbe rappresentare una beffa per la donna.

Gerard Piqué verso il matrimonio con la sua nuova fidanzata

A riportare questi rumor legati a Gerard Piqué e alla sua intenzione di organizzare il matrimonio con la sua dolce metà sono stati i quotidiani della Spagna, che hanno anche tirato fuori dei particolari sull’eventuale evento. Infatti, pare che non ci sarebbe nessuna festa in grande stile, ma una cerimonia sicuramente curata nei dettagli ma alla presenza di pochi invitati, in particolare i familiari. Non vorrebbero stare troppo al centro dell’attenzione, forse per non innescare ulteriori polemiche e rovinarsi il giorno più bello della loro vita.

Poi sono state aggiunte altre notizie da Mònica Vergara, una giornalista iberica che si è sbilanciata confermando che i fiori d’arancio sarebbero davvero semplici. Dunque, non vorrebbero regalarsi un matrimonio in pompa magna e super costoso, ma qualcosa di più tranquillo che possa soltanto consacrare il loro amore. Chissà come reagirà Shakira, nel momento in cui il suo ex compagno e la fidanzata di lui, Clara Chia Marti, annunceranno davvero di voler convolare a nozze nei prossimi mesi.

Per 12 anni Gerard Piqué e Shakira sono stati insieme e hanno anche costruito una famiglia, visto che lei ha dato alla luce i loro due figli. Poi l’anno scorso c’è stata la separazione, a causa delle accuse di tradimento mosse nei confronti dell’ex atleta del Barcellona.