La figlia dell’ex Miss Italia nell’incubo della droga. È stata condannata a dieci mesi di reclusione per tentata rapina impropria, tentato furto aggravato e lesioni aggravate Diana Schivardi, 28 anni, figlia di Nadia Bengala. Quest’ultima, qualcuno lo ricorderà, vinse il famoso concorso nazionale di bellezza nel 1988. Oggi sta vivendo un vero incubo e lo scorso 26 giugno è arrivata la decisione del tribunale.

I fatti risalgono al 19 marzo 2023 quando, poco dopo le 11 di mattina, Diana, in stato confusionale, tentò di rubare una macchina presso una stazione di servizio in via Trionfale, a Roma. Non ci riuscì e così ci riprovò con una Toyota grigia parcheggiata lì vicino. Un 50enne originario del Camerun cercò di fermarla, ma lei gli diede un calcio e gli rigò l’auto. Ora sua mamma esprime tutto il suo dolore e la sua preoccupazione.

Leggi anche: “Prezzo choc”. Fedez, il suo nuovo orologio da ricconi: cosa ha di speciale e perché costa tanto





Il dramma di Nadia Bengala, disperata per la figlia nel tunnel della droga

“La droga la sta cambiando, sta scivolando verso il baratro – dice adesso in un’intervista al Corriere della Sera l’ex miss Italia Nadia Bengala – Per salvarla, l’unica strada è ricoverarla. Un giudice deve prendersi l’impegno di disporne il ricovero coatto”. La madre ha seguito in prima persona il processo alla figlia la quale non si è invece presentata in aula.

“Mia figlia è incosciente – aggiunge Nadia Bengala – Non capisce quello che la sta accadendo. Non vede che sta camminando sull’orlo del precipizio. Sta scivolando piano piano verso il baratro e da lì non risalirà mai più. Questa condanna, dove è stabilito che è solo in parte capace di intendere, non le serve. Soltanto se verrà obbligata a stare in una comunità, dove specialisti la possano seguire giorno per giorno allora capirà quanto è grave la sua condizione. Io ne ho pagati tanti di specialisti. Ma si è dimostrato tutto inutile, perché lei non ha percepito di essere in un vicolo cieco”.

Prima di finire nel tunnel della droga Diana era “una giovane dal cuore d’oro, sensibile, sempre sorridente – spiega la mamma – Con una gran voglia di sapere, curiosa. Vorrei che tornasse così, come quando studiava tutto il giorno. Perché, non lo dico solo da madre, ma Diana è una donna intelligente”. La 28enne è stata denunciata anche per il furto di una bottiglia di amaro da un furgone.

“Tanti auguri, fantastica notizia”. La ex fidanzata di Alessio Falsone è incinta: primo figlio per lei