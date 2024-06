Fedez sfoggia un orologio dal costo esorbitante. Di questi tempi si è parlato spesso del rapper per la fine della storia con Chiara Ferragni. Sono usciti fuori tanti gossip sulle loro nuove frequentazioni. Quello più ‘attivo’ sembra proprio il cantante avvistato con diverse ragazze, l’ultima delle quali è la modella francese Garance Authié. Con lei è stato pizzicato sia a Milano sia in vacanza.

Sembra una cosa seria, insomma. Poi Fedez è sbarcato su Onlyfans, la piattaforma dove sono presenti molti contenuti espliciti, comunque per adulti. Tuttavia il primo video caricato dal cantante non conteneva scene ‘hot’, piuttosto una scena da ridere: Fedez si è infatti presentato un costume di muscoli e peli finti. Ora, però, a far parlare è il prezzo da capogiro del suo ultimo accessorio.

Fedez e l’orologio da 400mila euro: che modello è e perché costa tanto

Federico Leonardo Lucia, questo il suo vero nome, si è presentato nelle sue ultime story Instagram con un nuovo orologio. Si tratta di un modello particolarmente sofisticato e ovviamente l’artista ci tiene a farlo vedere. Specialmente nella prima immagine l’accessorio compare in tutta la sua ‘maestosità’.

Stiamo parlando di un Richard Mille Automatic, il cui prezzo è, tenetevi forte, di ben 400mila euro almeno. Già perché se ne trovano “usati in ottime condizioni” a 364.403€. Non è la prima volta che Fedez mostra orologi tanto preziosi, evidentemente ha una vera e propria passione.

Ma perché questo orologio costa così tanto. Sul sito del produttore leggiamo che si tratta di modello sportivo altamente complesso, un capolavoro di maestria tecnica progettato per l’uso quotidiano e per qualsiasi situazione. È uno degli orologi più complessi realizzati da Richard Mille, con una struttura molto specifica e un’estetica estremamente raffinata. È inoltre progettato per funzionare in qualsiasi situazione, resistente agli urti e cadute, impermeabile e resistente ai campi magnetici. Dunque un vero e proprio gioiello. Per pochi, of course.

