“I ladri, hanno spaccato tutto”. La disavventura choc della famosa attrice italiana, ma il dramma vero poco dopo: “Sono sconfortata”

Giornata da dimenticare per l’ex attrice diventata famosa per la serie “I Cesaroni”. Stiamo parlando di Micol Olivieri che grazie al ruolo di Alice Cudicini è entrata nell’immaginario collettivo del pubblico. E dire che il suo rapporto con quel personaggio non è stato privo di difficoltà. Lei stessa lo ha raccontato qualche tempo fa.

“La mia adolescenza non è stata semplice e probabilmente mi fa avere dei ricordi non sempre positivi di quel periodo, perchè ero in lotta con me stessa, con il mio personaggio, c’è stato un momento che non sapevo più chi ero, perchè ero cresciuta con Alice ma io ero Micol, ero simile a lei ma ero tanto diversa e io non sapevo più essere me stessa”. Oggi Micol Olivieri è più appagata come influencer. Ma nelle scorse ore…

Tentato furto e hacker sul profilo Instagram, la giornata nera di Micol

Micol Olivieri ha raccontato sui social il primo episodio negativo della giornata. Dopo aver trascorso la giornata in spiaggia è tornata all’auto, ma si è accorta che qualcuno aveva rotto uno dei vetri: “Tornando dal mare, andiamo a riprendere la macchina, vetro spaccato, quello piccolo, un delirio, per fortuna non hanno rubato nulla, non c’era niente da rubare, vetri ovunque”.

Chissà, forse qualcuno pensava di rubare addirittura la macchina, ma non è riuscito nel suo intento. Ma le disavventure non sono finite. Poco dopo, infatti, Micol ha tentato di accedere al proprio profilo Instagram, ma c’era qualcosa che non andava. “Avevo il telefono scarico – racconta – lo metto in carica e appeno lo riaccendo vedo che non riesco ad accedere ad Instagram, mi sembrava strano, non trovo proprio il mio account”.

Grazie ad un fidato collaboratore specializzato in Meta Micol ha capito che qualcuno aveva provato ad hackerare il suo profilo: “Hanno cambiato tutto, gli accessi, infatti non lo vedevo più. Io sono sempre stata paranoica, ma penso che ognuno debba fare il suo. Rispetto a qualche anno fa Instagram ci da qualche aiuto in più per metterlo in sicurezza, ma dovete saperlo fare ed avere persone che fanno questo lavoro, Instagram è la vostra azienda, il mio lavoro, Anto mi ha salvato”.

