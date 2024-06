Una comunicazione meravigliosa è arrivata da Rosanna Banfi e ovviamente anche papà Lino Banfi è esploso di gioia, quando ha saputo di questa notizia. Dopo tanto dolore è arrivato un annuncio molto piacevole, anche se nasconde ugualmente delle insidie. Ma la donna ha voluto condividere la sua gioia personale con Monica Setta, essendo stata ospite del programma della conduttrice, Storie di donne al bivio.

La puntata in cui Rosanna Banfi sarà protagonista sarà trasmessa il 4 luglio su Rai2, ma sono già uscite delle anticipazioni che hanno coinvolto anche Lino Banfi, che ovviamente è felice di questa novità. Le affermazioni dell’attrice 61enne hanno fatto subito il giro dell’Italia e sono giunti gli auguri sinceri da tutti coloro che la apprezzano e che amano anche il suo papà.





Rosanna Banfi, l’annuncio sulla figlia che coinvolge anche Lino Banfi

Rosanna Banfi si è soffermata su sua figlia Virginia, che purtroppo ha dovuto fare i conti con una problematica impensabile. La nipote di Lino Banfi ha avuto la menopausa precoce a 27 anni. La ragazza aveva spiegato in passato: “Prima di sposarmi, nell’ottica di avere un bimbo, ho deciso di smettere con la pillola contraccettiva. Era ottobre del 2020, ma passavano i mesi e il ciclo mestruale non tornava. All’inizio ho pensato fosse normale, erano più di dieci anni che prendevo la pillola. Magari era legato allo stress per i preparativi delle nozze. Quando è passato un anno, ho fatto controlli più approfonditi. E solo allora è emersa la verità, che mi ha confusa, mi ha mandato in crisi”.

Ora Rosanna ha annunciato la gravidanza della figlia Virginia Leoni, quindi sarà nonna: “Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita. Due tentativi sono andati male, ma la terza volta è rimasta incinta. Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere perché i rischi sono tanti. Ma Virginia è determinata. Per ora sta a letto e aspetta che passi il fatidico primo trimestre per dire a tutti che diventerà mamma”.

Rosanna Banfi ha concluso da Monica Setta: “Se ho comprato qualcosa? Niente, per scaramanzia nemmeno un ciuccio o un bavaglino. Ma sono felice e spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore”. Virginia Leoni si è unita in matrimonio nel 2021 con Gianluca De Marco e ora finalmente potrà diventare mamma.