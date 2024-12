È tornato come ogni weekend l’appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 tutti i sabati e tutte le domeniche. Per il secondo appuntamento del weekend con Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto per la prima volta nello studio Fiorella Mannoia, interprete e cantautrice. Romina Power è tornata nello studio di insieme a Kabir Bedi per raccontare la loro profonda amicizia e il recente viaggio che hanno fatto insieme in India.

Nel corso della puntata, Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara, vittima di femminicidio a soli 15 anni, ha condiviso il suo dolore con il pubblico e la padrona di casa. Dalla scuola di Amici, sono stati ospiti due coppie che uniscono la danza e la vita: Giulia Pauselli con Marcello Sacchetta e Veronica Peparini con Andreas Müller. Infine, Paola Caruso, showgirl e opinionista, è tornata a parlare delle difficoltà di salute che avevano colpito il figlio Michele, aggiornando il pubblico sulla sua situazione.

Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo e hanno raccontato come procede la loro storia d’amore dopo la nascita della figlie Penelope e Ginevra: “Litighiamo spesso, anche 10 minuti fa, ma vuol dire che il rapporto è sano. Abbiamo presentato le nostre gemelline Ginevra e Penelope a mia nonna che dopo due settimane è venuta a mancare”.

“Le piccoline stanno per compiere 9 mesi, ci siamo quasi. Sono innamorato perso, sono la cosa più bella che esista – ha detto Andreas Muller -. Noi come coppia? Mi sento cambiato essendo papà, il tempo stesso anche è diverso perché c’è una priorità più grande. Io avevo davvero voglia di diventare papà”. A Verissimo Andreas e Veronica hanno annunciato il matrimonio.

“Non me lo aspettavo proprio”, afferma la coreografa, 53 anni. Il ballerino, 28 anni, spiega di non essere partito per La Talpa con l’intenzione di fare la proposta alla compagna, ma di averlo deciso durante il percorso: “Siamo partiti per fare un’esperienza di gioco e di reality. Paradossalmente siamo stati insieme più lì che a casa. A un certo punto mi sono sentito di fare questa cosa”.

“In questa vita nuova c’è qualcosa che sta accadendo… andiamo per ordine. Avete partecipato a La Talpa e lì è successo qualcosa che non è stato ancora mostrato. Abbiamo rubato il video perché dovevamo mostrarlo a Verissimo. A La Talpa è successo qualcosa di davvero imprevisto”, le parole di Silvia Toffanin, che poi ha mandato in onda filmato inedito della proposta di matrimonio. “Lo vuoi?”.”Sì amore, per tutta la via”, risponde Veronica Peparini. “Ne abbiamo fatte tante di follie, voglio fare un altro passo in avanti”, le parole di Andreas Muller.

I due hanno parlato del matrimonio: “Non è mai stato per noi un traguardo. Il nostro sogno più grande era diventare genitori e l’abbiamo realizzato con l’arrivo di Penelope e Ginevra. Il matrimonio sarà un qualcosa in più, sarà come chiudere un cerchio anche per le bambine”. Andreas Muller ha preso la decisione di chiedere a Veronica Peparini di sposarlo dopo la nascita delle loro gemelline: “Per tutto quello che Veronica ha fatto per me credevo che le facesse piacere diventare mia moglie”.