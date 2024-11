Al trono classico di Uomini e Donne sono nate molte coppie in questi anni, alcune ‘resistono’, altre sono scoppiate. C’è chi si è allontanato subito dopo la scelta, chi invece dopo anni, magari dopo aver costruito una famiglia. Come Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, che restano tra gli ex protagonisti più amati del dating show di Maria De Filippi.

Hanno avuto diversi alti e bassi da quando si sono scelti nello studio di Uomini e Donne. E si sono detti addio dopo diversi anni di matrimonio nel settembre del 2022. Era stata lei a comunicare la decisione a tutti i loro follower, rimasti sbigottiti davanti a quella notizia. “È un momento per me molto duro. Purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire”, le sue parole.

Leggi anche: “Ma allora è tutto finto!”. Martina di Uomini e Donne, Maria De Filippi se lo lascia sfuggire. Poi la scoperta fuori dal programma





UeD, bomba su Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo

Più volte si sono mostrati insieme, magari per i compleanni dei figli (hanno avuto due maschi, Brando e Zeno, ndr) e più volte sono usciti rumor su ritorni di fiamma e nuove frequentazioni di entrambi. Di sicuro il pubblico di UeD è rimasto molto affezionato a loro e alla loro storia.

Non solo i gossip. In questi mesi non sono mai mancati reciproci riferimenti social, velati e non, che lasciavano pensare che tra loro l’interesse non fosse del tutto sparito. Francesca per esempio aveva anche reso pubblica la sua nuova relazione, pur ammettendo di non avere ancora del tutto superato la separazione da Eugenio.

Ma ora grazie a un video pubblicato da Amedeo Venza tra le Storie arriva la notizia che farà felici i loro fan. L’esperto di gossip, che è amico dell’ex tronista, ha postato una clip in cui Francesca e Eugenio ballano felici e affiatati in un locale. Poi ha scritto: “Una storia importante che ha dato il frutto di due bellissimi bambini… Naufragata per vari motivi, ma oggi Eugenio e Francesca hanno deciso di riprovarci. Per loro, per i bimbi e per quella fiamma che forse non si è mai spenta”. Insomma, sono tornati insieme.