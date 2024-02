Il Festival di Sanremo 2024 sta entrando nel vivo. La prima serata con Marco Mengoni co-conduttore di Amadeus ha registrato numeri record dal punto di vista degli ascolti. Sono stati commentati durante la conferenza stampa che anticipa anche la seconda serata, quella che vedrà sul palco Giorgia. Lo show è iniziato alle 20,40 per concludersi dopo le 2 ed è proprio il caso di dire che Amadeus si è superato: 10.561.000 milioni di spettatori e il 65,1% per il debutto.

Numeri che non si registravano dal 1995, quando alla conduzione del Festival c’era Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll. Il picco di ascolto in valori assoluti, pari a 16 milioni 786mila telespettatori, è stato raggiunto alle 22.09 mentre lo share ha raggiunto il punto più alto alle 00.15, con il 70.1%. Ma è già tempo di pensare al nuovo appuntamento, quello di mercoledì 7 febbraio, quando a salire sul palco saranno 15 artisti.

Sanremo 2024, “lite negli staff di Alessandra Amoroso e Annalisa”

Curiosità alle stelle, come sempre, sugli outfit scelti dai protagonisti per la seconda serata di Sanremo 2024, Giorgia in primis. Ma oltre a musica e look, l’attenzione ora si sposta sul fronte gossip. È il sito Dagospia a spifferare una lite che coinvolgerebbe anche se indirettamente due delle favorite alla vittoria.

Stiamo parlando di Alessandra Amoroso e Annalisa, entrambe ex di Amici di Maria De Filippi. A quanto racconta Dagospia bisogna fare un passo indietro, precisamente alla festa esclusiva organizzata da Vanity Fair prima del Festival di Sanremo 2024 quando sarebbero volate scintille tra gli staff delle due cantanti.

“Sanremo è iniziato col botto! L’altra sera sul finire della festa organizzata da Vanity Fair è successo un vero e proprio parapiglia tra due note addette ai lavori – si legge – Susanna Ausoni, stylist di Annalisa e molti altri, ha avuto un sonoro e vivace battibecco con la sua ex assistente Ilaria Di Gasparro, ora nello staff di Alessandra Amoroso. Quale la ragione delle scintille tra le due? A Sanremo volano stracci!”.