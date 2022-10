Belen è da sempre molto attiva sui social. Seguita da milioni di persone, ha anche sdoganato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino di cui si è parlato per tutta l’estate. Nelle Storie, invece, racconta il suo quotidiano e tra le ultime non è sfuggita quella che sembra proprio una frecciatina al suo ex Antonino Spinalbese.

“Forse dovrei prendere ogni tanto delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto… Ma il ‘vaffanculo’ (che si capisce molto facilmente) quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita”, scrive sotto all’immagine del film ‘La ragazza più fortunata del mondo”.

Belen: “Mi sono fatta male”. La foto

E poi: “Buonanotte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire e non per distruggere”. Nessun riferimento specifico nella Instagram story, ma il pubblico social un’idea se l’è fatta: non è che Belen stia parlando del suo ex Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì e attualmente al GF Vip 7?

Poche ore dopo un’altra Storia non è sfuggita ai fan, che stavolta si sono preoccupati: la foto del suo piede che sembra livido e sicuramente dolorante, stando al commento che Belen lascia scritto sopra: “Devo dire che fa leggermente male ma a Tu siìque vales ci sarò lo stesso! La solita vostra combina guai”, inizia per poi spiegarsi meglio.

“Comunque mi sono fatta male ballando, lo rifare”, con tanto di faccine che ridono aggiunge la showgirl argentina che evidentemente ha avuto un piccolo infortunio. Che però, per quanto possa essere fastidioso, non l’ha di certo fermata. E infatti assicura che in puntata a Tu sì que vales ci sarà eccome.