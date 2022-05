Critiche a Barbara D’Urso a causa di alcune foto pubblicate sul social network Instagram. Nelle scorse ore la conduttrice di Pomeriggio Cinque pensava di fare qualcosa di carino, postando delle immagini che la ritraevano mentre degustava un buonissimo piatto. Ma diversi utenti si sono infuriati non poco e gliene hanno dette di tutti i colori. Una vera e propria aggressione scritta nei suoi confronti. E sicuramente la donna ci sarà rimasta molto male, quando ha letto quei messaggi duri.

Prima di parlarvi delle sferzanti critiche ricevute da Barbara D’Urso per queste foto, di lei in questi giorni si è parlato soprattutto per una lite avvenuta in studio a Canale 5. Ivano Michetti avrebbe visto la Madonna del Pozzo, a cui lui è molto devoto fin dalla sua nascita, durante il suo ictus. Davanti alle parole di Alessandro Cecchi Paone, Ivano ha perso le staffe: “Vai a lavorare, ma perché sei qui? Ringrazia Barbara che ha inventato il ruolo dell’opinionista, ti permette di stare qua a dire ca****te“.





Barbara D’Urso, critiche per le sue foto su Instagram

A riferire tutto su Barbara D’Urso e le critiche subite per le foto è stato il sito Solo Donna, che ha dunque postato alcuni commenti pungenti. Entrando nello specifico del suo post, Barbarella si è fatta immortalare mentre stava mangiando un piatto di pasta con pomodoro e basilico, come confermato dalla sua didascalia: “Spaghetti pomodoro e basilico #colcuore”. Ma all’improvviso sono apparsi sotto il suo messaggio e le sue istantanee commenti davvero molto critici.

Barbara D’Urso è stata contestata sul web perché in molti hanno rivelato che lei abbia utilizzato photoshop per apparire diversa. Infatti, c’è chi ha scritto: “Neanche un neonato ha questa pelle”, “Fotomontaggi ne abbiamo?”, “Ridicola, togli i filtri”. Ma questi non sono stati gli unici commenti contro la presentatrice Mediaset. Al momento ha preferito tacere presumibilmente per non gettare benzina sul fuoco, ma sta di fatto che il suo profilo è stato subissato da critiche davvero clamorose e anche inaspettate.

E infine altri hater hanno attaccato così Barbara D’Urso per queste foto in cui era intenta a mangiare: “Talmente ritoccata che ha un satellite tra i capelli nelle foto”, “Spaghetti pomodoro e photoshop”, “Ma la pasta è vera o ha i filtri?”, “Ti piacerebbe essere davvero così!”, “Gli spaghetti gli unici che non hanno photoshop, per il resto sembra tutto di plastica”.

