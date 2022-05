Barbara D’Urso, scoppia la lite in diretta tv. Nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, il pubblico è solito assistere a momenti unici. L’ennesimo acceso confronto sarebbe accaduto quando davanti alle telecamere del programma, Alessandro Cecchi Paone avrebbe messo in discussione la versione dei fatti fornita da Ivano Michetti.

Barbara D’urso, la lite in diretta non poteva che richiedere l’intervento della padrona di casa, che ha tentato di rimettere pace tra i due litiganti. La lite sarebbe sorta quando Alessandro Cecchi Paone avrebbe contraddetto Ivano Michetti in merito alla visione avuta durante un momento difficile. (Barbara D’Urso, imprevisto in diretta).





Infatti, come emerso in puntata e non solo, Ivano Michetti avrebbe visto la Madonna del Pozzo, a cui lui è molto devoto fin dalla sua nascita, durante il suo ictus. Davanti alle parole di Alessandro Cecchi Paone, Ivano ha perso le staffe: “Vai a lavorare, ma perché sei qui? Ringrazia Barbara che ha inventato il ruolo dell’opinionista, ti permette di stare qua a dire ca****te“.

Barbara D’urso non pteva che intervenire per riportare la pace all’interno dello studio tra i due litiganti, chiedendo a Ivano di regolare i toni: “Devi calmarti, non ti arrabbiare e non dire parolacce”. La conduttrice è stata aiutata anche da Alessandro che ha tentato di spostare l’attenzione sulla gratitudine da rivolgere al personale sanitario.

Ivano dei Cugini di Campagna: "In coma parlavo con la Madonna"



Alessandro Cecchi Paone ha qualche dubbio #Pomeriggio5 pic.twitter.com/K88a6cO4e1 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 26, 2022

“Non bisogna mai dimenticare i medici – la richiesta del giornalista Cecchi Paone a Pomeriggio 5 – , Ivano non ricorda mai che è salvo grazie a loro!”, è stata ancora una volta la replica in diretta tv. Un momento televisivo che ha certamente scosso gli animi di tutti.

“Che brutta cosa”. Ida Platano, prima i sospetti poi la scoperta fuori da UeD: “Doveva dirlo”