“Vi devo chiedere scusa”. Barbara D’Urso, succede tutto in diretta: “Sono costretta a farlo”

Hanno continuato a dirsele di tutti i colori anche a Pomeriggio 5. Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria hanno avuto diversi scontri all’Isola dei Famosi. L’opinionista ha accusato l’ex naufraga di aver avuto un atteggiamento aggressivo. La moglie di Clemente Russo ha ribattuto che è stata eliminata a causa delle continue critiche di Vladimir. E hanno ribadito i concetti anche lontano dall’Isola. Per Barbara D’Urso, comunque, ci sono stati problemi a Pomeriggio 5.

Proprio mentre stava parlando con Clemente Russo, Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria Barbara D’Urso si è trovata ad affrontare un imprevisto. La puntata di Pomeriggio 5 è stata infatti caratterizzata da un violento acquazzone con grandine che si è abbattuto su Milano. Il classico temporale che irrompe nel caldo di questi giorni. Per la conduttrice non è certo la prima volta che accade qualcosa di imprevedibile durante una sua trasmissione.





Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: “Sono costretta ad urlare”

La tempesta su Milano ha messo a dura prova la puntata di Pomeriggio 5 di martedì 24 maggio. E così, mentre Barbara D’Urso parlava con i suoi ospiti, fuori dallo studio si è scatenato il maltempo. La conduttrice ha continuato la diretta precisando: “Perdonatemi se urlo ma veramente qui non ci sentiamo. Siamo a due metri di distanza ma non riusciamo a sentirci perché il rumore della grandine è fortissimo in questo momento qui a Cologno”.

Anche Clemente Russo ha confermato quanto detto da Barbara D’Urso per l’imprevisto a Pomeriggio 5: “Non ci sentiamo nemmeno a quattro metri”. Poco dopo il maltempo è passato in secondo piano visto che tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria sono stati fulmini e saette.

“Donna aggressiva non mi è piaciuto, mi ha etichettato così” ha attaccato Laura Maddaloni. E Vladimir Luxuria ha rilanciato: “L’ho fatto con tantissimi naufraghi, anche con Floriana, che però a differenza di Laura non ha detto che ho influenzato il pubblico”. “Per me – ha continuato Vladimir parlando di Laura Maddaloni – tu hai avuto un atteggiamento verbale aggressivo. Un linguaggio aggressivo, hai fatto anche delle cose che non mi sono piaciute”. Insomma, altro che la grandine che ha costretto Barbara D’Urso a urlare…

“Basta, denuncio tutto”. Barbara D’Urso fuori di sé, turbata da una bruttissima notizia