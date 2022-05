Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni, la guerra continua. Già all’Isola dei Famosi l’opinionista e l’ex concorrente del reality si erano più volte scontrate. Poi, subito dopo l’eliminazione la moglie di Clemente Russo è esplosa: “Se mi hanno eliminata è colpa tua. Me lo devi dire tu, ti ho sempre stimata e pensavo che la tua partecipazione sarebbe stata un valore aggiunto, ci tenevo troppo a piacerti probabilmente. Hai un ruolo ed è ovvio che se dici qualcosa vale. Hai sempre combattuto contro l’ignoranza della gente che ti criticavano per l’apparenza. E hai fatto lo stesso con me, hai forse dimenticato tutto e tu non sai proprio niente di me”.

Vladimir Luxuria ha così risposto a Laura Maddaloni: “Non è vero, all’inizio mi sembravi schietta e io non ho fatto niente comunque, hai fatto tutto tu. Sei stata una grande campionessa e una grande madre, come naufraga però non mi sei piaciuta. La gente ti avrebbe mandata via lo stesso anche se non avessi detto niente, sei stata aggressiva”. A Pomeriggio5 il botta e risposta tra le due è andato avanti e ci sono state scintille.





Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni, scontro a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso ha invitato Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni dopo i battibecchi tra le due all’Isola. E anche a Pomeriggio 5 non c’è stata alcuna tregua. Mentre Clemente Russo non aveva nulla da dire sul comportamento dell’opinionista, per Laura è tutta un’altra faccenda. Tutto gira intorno ad un’aggettivo che Vladimir ha usato per Laura: “Donna aggressiva non mi è piaciuto, mi ha etichettato così”. E non è la prima volta che accusa Vladmir per quella parola.

Vladimir Luxuria ha risposto spiegando che il ruolo dell’opinionista è proprio quello di criticare e mettere in evidenza atteggiamenti ad esempio poco leali. “L’ho fatto con tantissimi naufraghi, anche con Floriana, che però a differenza di Laura non ha detto che ho influenzato il pubblico”. “Per me – ha continuato Vladimir parlando di Laura Maddaloni – tu hai avuto un atteggiamento verbale aggressivo. Un linguaggio aggressivo, hai fatto anche delle cose che non mi sono piaciute”.

“Hai fatto un’accusa terribile a Nicolas, terribile perché non vera” ha accusato Vladimir Luxuria. E Laura Maddaloni ha risposto piccata: “Non vera perché tu c’eri? Tu c’eri? Ma non c’eri. L’hai voluto buttare fuori. Io ho un patto con Nicolas, tu non c’eri. Questa è una cattiveria, questa cosa qua non doveva uscire dal programma. Ci siamo chiariti io e lui. Tu c’eri quando mi è venuto testa e testa?”. Tra le due la discussione è proseguita su toni accesi. Poi è intervenuto Clemente Russo che ha affermato: “Nicolas è un attore e lo conosciamo tutti come attore. Sta facendo un bellissimo reality. Perché Nicolas è stato attaccato dal secondo giorno a oggi da qualsiasi naufrago? Tutti quelli che vivono 24 ore al giorno e non è quello che voi vedete dall’Italia viene un po’ trasformato e fatto vedere…”. E voi, che ne pensate di queste accuse al reality?

“Sono successe cose gravi”. Laura Maddaloni, dopo l’uscita dall’Isola dei Famosi denuncia tutto