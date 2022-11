Aurora Ramazzotti si sta prendendo qualche giorno di pausa in Friuli in compagnia del suo compagno Goffredo Cerza in un relais di lusso, a 1400 metri di altitudine, tra le Alpi carniche. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è al settimo mese di gravidanza e aspetta un bimbo. Aurora Ramazzotti, con la complicità della migliore amica Sara Daniele, figli del compianto Pino, ha svelato il sesso del primo figlio. Sara ha deciso di organizzare un gender reveal per i parenti e gli amici e le immagini sono state condivise sui social “prima che lo faccia qualcun altro”, ha detto Aurora Ramazzotti.

Non sono molte le occasioni in cui Aurora Ramazzotti parla della sua gravidanza. Da quando è uscita la notizia ha sempre tenuto un profilo basso. In un primo momento non aveva neanche commentato, poi ha deciso di rivelare a tutti di essere in dolce attesa. Nelle ultime ore sui social Aurora Ramazzotti è tornata a farsi vedere e si è voluta confidare con i suoi tanti follower, in particolare con quelle che sono state o sono attualmente incinta e ha chiesto se quello che le sta succedendo sia normale.

Aurora Ramazzotti, incubi in gravidanza: “Li faccio tutte le notti”

In questo momento così particolare della sua vita, Aurora Ramazzotti sta affrontando delle nottate molto difficili: si sveglia spesso per andare al bagno e quando invece dorme fa molti incubi. Incubi in cui si manifestano tutte le sue paure, anche quelle a cui di giorno non pensa. “Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti – spiega l’influencer su Instagram -. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte”. “Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. È normale?” chiede alle sue follower.

In molte le hanno risposto e in sostanza l’hanno rassicurata spiegandole che si tratta di una situazione “normalissima”, alcune le hanno consigliato la meditazione, altre le hanno spiegato che con la gravidanza era cambiata anche la loro sensibilità e che, ad esempio, non potevano più vedere film horror o violenti. Questa è una delle rare volte in cui Aurora Ramazzotti parla della sua gravidanza: in precedenza aveva svelato il momento in cui scoprì di essere incinte e che Sara Daniele è stata una delle prime persone a sapere della lieta notizia.

Intanto Eros Ramazzotti non vede l’ora di diventare nonno. “Mi fai diventare nonno – ha detto il cantante rivolgendosi alla figlia durante un concerto all’Arena di Verona -. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina, l’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”.