“Fiocco rosa o celeste?”. Aurora Ramazzotti e Goffredo svelano il sesso del primo figlio

Aurora Ramazzotti svela il sesso del figlio in arrivo. Dopo varie indiscrezioni, a figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha confermato l’arrivo del primo figlio. La notizia era stata data ad agosto da Alfonso Signorini, che poi si era dovuto scusare per aver dato la notizia senza attendere i consueti tre mesi.

Pochi giorni fa la conferma con un video che Aurora Ramazzotti ha girato nella sua camera da letto con la complicità del fidanzato Goffredo e le voci fuori campo della nonna e della mamma. La clip ripercorre tutte quelle volte in cui era stato scritto o vociferato che lei fosse in dolce attesa. Tutte false fino a oggi, quando Goffredo chiede alla fidanzata se è in dolce attesa e lei risponde di sì.

Aurora Ramazzotti svela il sesso del figlio

Ora Aurora Ramazzotti, con la complicità della migliore amica Sara Daniele, figli del compianto Pino, ha svelato il sesso del primo figlio. Sara ha deciso di organizzare un gender reveal per i parenti e gli amici e le immagini sono state condivise sui social “prima che lo faccia qualcun altro”, ha detto Aurora Ramazzotti facendo riferimento alla fuga di notizia sulla gravidanza.

“Un’emozione incredibile” scrivono su Instagram Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. “Tutte le foto arriveranno martedì, ma volevamo condividerla con voi prima che lo facesse qualcun altro. Grazie a tutti, vi amiamo”, hanno scritto ancora i due condividendo quale scatto della festa. Aurora Ramazzotti ha svelato il sesso del figlio che nascerà tra marzo e aprile: sarà un maschietto.

“Il mio cuore esplode dalla felicità”, aveva anticipato Michelle Hunziker, che diventerà nonna giovanissima. “Aurora, quando vorrà, vi dirà perché”, aveva detto prima della conferma della gravidanza, arrivata una decina di giorni fa: “Volevamo scusarci con tutti gli amici ai quali, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così”, hanno scritto i futuri genitori a margine del video.