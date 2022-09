“Ora si vede”. Aurora Ramazzotti, il pancino c’è e mamma Michelle Hunziker pubblica le foto

Aurora Ramazzotti e il pancino. Durante l’estate era trapelata l’indiscrezione che Aurora Ramazzotti e la mamma, Michelle Hunziker, fossero andate in una farmacia in Sardegna per comprare un test di gravidanza. Poi, il 30 agosto scorso, la bomba data per certa da Alfonso Signorini, che poi si è scusato per non aver aspettato i tempi.

La conferma è arrivata con un video che Aurora Ramazzotti ha girato nella sua camera da letto con la complicità del fidanzato Goffredo e le voci fuori campo della nonna e della mamma. Nella clip ripercorre tutte quelle volte in cui era stato scritto o vociferato che lei fosse in dolce attesa. Tutte false fino a oggi.

Aurora Ramazzotti e il pancino: le prime foto

Nel video varie date e scenette con qualcuno che le chiede: “Sei incinta?” e lei che puntualmente smentisce. Fino alla data di settembre 2022, con Goffredo che le porta del cibo e lei che si lamenta per non aver trovato il panino che desiderava. A quel punto il fidanzato le chidede ”Ma non è che sei incinta?”.

A questo punto Aurora Ramazzotti, che ha mostrato il pancino per la prima volta, finalmente conferma: ”Ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia. E guarda che tette enormi!”. Nella didascalia si scusa con gli amici per aver negato e aggiunge “È andata così”. In queste ore le prime foto del pancino di Aurora Ramazzotti. Il video è stato pubblicato da Michelle Hunziker sul suo canale social.

La figlia e il genero arrivano a casa lei riprende e pubblica orgogliosa la sua ‘bimba’ che presto diventerà mamma. Dall’abito attillato di Aurora Ramazzotti fa capolino un pancino ormai arrotondato: “Fatti vedere, ma sei bellissima amore! Hai una luce splendente e particolare – sottolinea la Hunziker – Se non ti conoscessi direi che sei incinta”.